Podrška Mireli Čavajdi kojoj bolnice ne daju da pobaci: 'Hvala što nisi pognula glavu'

Slučaj trudnice Mirele Čavajde (39) potresao je Hrvatsku nakon što je objavila da joj je u 24. tjednu trudnoće magnetskom rezonancijom na Svetom Duhu potvrđeno da beba u njezinoj maternici ima golemi maligni tumor na mozgu zbog kojega su joj šanse da će preživjeti male, a liječnici kojima se obratila uvjeravali su je da joj ne mogu pomoći jer je u Hrvatskoj pobačaj nakon 10. tjedna trudnoće protuzakonit.

Danas su organizacije civilnog društva ispred Sabora uputile zahtjeve za dostupan, siguran i legalan prekid trudnoće u Hrvatskoj. U pismu su istaknuli kako će se zajedno boriti da Mirela dobije svoja prava.

Pismo podrške Mireli objavljujemo u cijelosti.

"Draga Mirela, protekle godine naučile su nas da na malo što možemo računati, ako ne računamo jedne na druge. Upravo zato ti i pišemo, kako bismo ti uputile riječi podrške u ovim, za tebe i tvoju obitelj iznimno teškim trenucima. Tu smo, uz tebe, pri svakom koraku. Nisi sama. Zajedno ćemo se boriti da dobiješ ono što ti zakonom pripada. Ne možemo zamisliti koliko je teško u 24. tjednu trudnoće doznati da plod koji nosiš i želiš, ima agresivan tumor zbog kojega možda neće dočekati ni dan svog rođenja. Žao nam je zbog boli koju osjećaš. Žao nam je što živimo u državi koja nečiji svjetonazor stavlja ispred dostojanstva, zdravlja i života žena i djece. Žao nam je što je tvoja patnja postala tema od javnog interesa.

Žao nam je što si primorana skupljati mrvice snage kako bi se borila za nešto što si trebala dobiti i bez pitanja. Pravo na pristup zdravstvenoj skrbi nije i ne smije biti svjetonazorsko pitanje. Ovo nije samo tvoja borba. Ovo je borba svake žene, svih nas, naših kćeri i unuka… Zato smo tu, ujedinjene u solidarnosti jedna s drugom. Izražavamo ti poštovanje zbog snage koja te vodi, kojom uspijevaš čvrsto stajati pred gigantom koji u pitanje dovodi pravo tebe i tvog djeteta na dostojanstven, zakonom zajamčen, zdravstveni tretman. Hvala ti za hrabrost da istupiš u svom najranjivijem životnom periodu. Hvala ti za upornost koja se osjeća iz svake tvoje riječi. Hvala ti što nisi pognula glavu na nasilje kojem si bila izložena.

Hvala ti što si odlučila reći NE i vlastitim primjerom pokazati da žene imaju pravo tražiti bolje, pogotovo kad bolje nije ništa više od onoga što im zapravo pripada. Draga Mirela, ti najbolje znaš da za situaciju u kojoj se nalaziš nema jednostavnog rješenja. Nema dobrog rješenja. Nema univerzalnog rješenja. Pa ipak, pristup zdravstvenoj skrbi, optimalna zdravstvena skrb koja štiti dostojanstvo žene, djeteta i cijele obitelji dio su rješenja. Hvala ti što se zalažeš za to da takva skrb bude dostupna svima kojima je potrebna. Ponavljamo, ovo nije samo tvoja borba. Ovo je borba svih nas. Stojimo u solidarnosti s tobom i sa svakom ženom kojoj je bila, jest ili će tek biti uskraćena zdravstvena skrb. Stavljamo na raspolaganje sve naše resurse kako bismo osigurale pravdu za sve žene u Hrvatskoj – danas, sutra i zauvijek!"

– Ako jedan ministar nema utjecaj i kontrolu nad svojim vlastitim resorom, doista se treba zapitati u kakvoj mi to državi živimo – rekla je Marinela Matejčić iz udruge PaRiter, javljaju 24sata.

– Dogodili su se brojni propusti, Mirela Čavajda reagirala je odmah, međutim zdravstveni sustav nije bio u stanju podržati je i sad se izvlače. Vjerujemo da su komisije rezultat pritiska medija. Što se tiče liječnika koji tvrde da je zakon nedefiniran, u zakonu jasno piše da se nakon 10. tjedna obavlja prekid trudnoće u tri situacije: u slučaju kad je medicinski utvrđeno da zbog malformacija ili bolesti plod ne može živjeti, u slučaju kad je trudnoća životno opasna za ženu i u situaciji kad je trudnoća nastala kao rezultat silovanja ili rodoskvrnuća. Ne spominju se ni 22. ni 24. tjedan. Zakon je jasan – rekla je Branka Mrzić Jagatić iz RODA.

Mirela Čavajda za Večernji list kazala je kako joj liječnik nije dao nikakve detaljne informacije na novom pregledu ultrazvukom, a upitao ju je i bi li ona ''ubila dijete s tumorom koje ima dvije godine''.

Liječnici je nisu upoznali sa zakonskom odredbom po kojoj se u takvim slučajevima i uz odobrenje komisije prekidi trudnoće rade i nakon desetog tjedna trudnoće, zbog čega će slučaj završiti na sudu.

Sveti Duh i KBC Sestre Milosrdnice odbili zahtjev trudnice

I Sveti Duh i KBC Sestre milosrdnice negativno su odgovorili na traženje Mirele Čavajde da se učini prekid trudnoće. Feticid ne mogu napraviti jer za taj zahvat nemaju tehničke uvjete niti su za njega educirani, kažu u Svetom Duhu. I iz Vinogradske su potvrdili da se radi o teškom invaliditetu te da bi dijete vjerojatno umrlo ili u maternici ili u ranoj neonatalnoj dobi, ali ni oni nisu u mogućnosti napraviti zahvat.

Tomašević: To mi je neprihvatljivo, da se u gradskoj bolnici takva stvar dogodila

I zagrebački gradonačelnik u RTL Direktu komentirao je slučaj Mirele Čavajde te objasnio što planira napraviti s obzirom na to da je bolnica Sv. Duh u vlasništvu Grada Zagreba.

"Bolnica Sv. Duh obavlja prekide trudnoće od 10. do 22. tjedna, ali ne nakon 22., što je ovdje slučaj. Povjerenstvo je u zakonskom roku zaključilo da postoje indikacije za to. Osoblje Sv. Duha kaže da nema iskustva s tim. Ono što je meni neprihvatljivo kada govorimo o zakonski dozvoljenim prekidima trudnoće do 10. tjedna bez medicinskih indikacija, u gradskoj bolnici Sv. Duh svi liječnici i sve medicinske sestre na ginekologiji imaju priziv savjesti. To mi je neprihvatljivo da se u gradskoj bolnici takva stvar dogodila. Očekujem od novog vodstva bolnice da se to riješi. Privremeno se to rješava tako da je sklopljen ugovor s bolnicom Merkur, no tu očito nešto ne odgovara i ne funkcionira na razini Hrvatske ako 60 posto liječnika ima priziv savjesti, a u Sloveniji, koja ima isti zakon, samo ih je tri posto. Ne mogu to promijeniti na razini Hrvatske, to očekujem od ministra zdravstva i Vlade, ali ono što mogu i moram jest ono što je vezano uz Sv. duh kao najveću gradsku ustanovu i to očekujem od novog vodstva", kazao je Tomašević.

