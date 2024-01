Podignuto 13 optužnica, donesena prva presuda: direktor Pet-Proma uvjetno osuđen

Dok je afera Agrokor u nekoj vrsti mirovanja, jer je tužiteljstvo, nakon što je povuklo optužnicu dobilo od suda rok dana da je popravi, što uključuje i provođenje novog financijsko-knjigovodstvenog vještačenja, u drugim krakovima te afere donose se i presude. Tako je u jednom od karaka afere Mjenice, u kojem je još u kolovozu 2019. bilo podignuto 13 identičnih protiv 29 osoba, uglavnom direktora i odgovornih osoba u poduzećima koja su bili dobavljači Agrokora, donesena prva nepravomoćna presuda.

Željko Sever (52), direktor tvrtke Pet-Prom nepravomoćno je uvjetno osuđen na osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Teretio se da je 2016. i 2017. godine u ime PET-PROM-a potpisao mjenice iz jedne od Agrokorovih tvrtki vrijedne ukupno 58 milijuna kuna, znajući kako mjenice nemaju pokriće u zaprimljenoj robi, već da se zapravo radilo o prikrivenome financiranju Agrokora.

Inače, njegova i preostalih 12 optužnica bile su podignute u kolovozu 2019., da bi ih u srpnju 2020. sud sve odbacio smatrajući da ono za što se optuženici terete nije kazneno djelo. No nakon žalbe tužiteljstva, koncem 2020. došlo je do preokreta jer je sud ponovo odlučivao o optužnicama te ih je sve potvrdio. Što se tiče optuženih, radi se o direktorima dobavljača Agrokora, poput Francka, Sokol-Marića, AWT-a, Internationala, Chromos Agre, Pet Proma, Agrofructusa, Tehnike, Kraša, Saponije Unex Medije i Alce Zagrebe. Direktori i odgovorne osobe u spomenutim tvrtkama optuženi su za krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Konkretnije, tužiteljstvo je u optužnicama tvrdilo da su veliki dobavljači lažirali fakture o isporuci robe. Optuženici su, tvrdi tužiteljstvo, preko mjenica naplaćivali te lažne fakture pa su potom prodavali dug faktoring kućama, čime su, smatralo je tužiteljstvo, prikriveno financirali Agrokor.

POVEZANI ČLANCI:

Ta afera ima i drugi krak, u kojem su optuženi Ivica Todorić i još 22 osobe te ih se tereti za 17,8 milijardi kuna. Suđenje je počelo lani, pa je odmah prekinuto jer je Todorić tražio izuzeće i vijeća i suca i suda, što je odbijeno. Trebalo se nastaviti u prosincu 2023., no bilo je odgođeno. Todorić i ostali su zanijekali krivnju, a osim njega u aferi Mjenice su još optuženi i Damir Kuštrak, Tomislav Lučić i Ljerka Puljić, koji su optuženi i u velikom Agrokoru.

Optužnica u aferi Mjenice podignuta je u ožujku 2021. a njome se Todorić i njegovi najbliži suradnici terete da su od 4. siječnja 2010. do travnja 2017. preko tih 13 tvrtki s kojima su poslovno surađivali unovčavanjem mjenica pribavljali novac za prikriveno financiranje Agrokora. Osim Agrokora, tako se, tvrdi tužiteljstvo, financiralo još nekoliko društava iz koncerna Agrokor. Prema optužnici, okrivljenici su potpisivali ugovore o faktoringu i otkupu mjeničnih potraživanja kojima se u financijskim institucijama otkupljuju navedene mjenice.

U tim je ugovorima bilo lažno navedeno da trinaest trgovačkih društava ima novčanu tražbinu prema Agrokoru i još sedam drugih društava iz sastava koncerna i to na temelju izdanih računa za prodanu robu ili obavljene usluge, za što su bile izdane mjenice koje se tim ugovorima otkupljuju. No to nije bila istina jer su navedene mjenice bile izdane na temelju ugovora koji su sklopljeni o financijskom zajmu, a ne o primljenoj robi. Tužiteljstvo tvrdi da su Todorić i njegovi članovi uprave uime Agrokora potpisali radi predaje na otkup ukupno 393 mjenice u ukupnom iznosu od 533,788.250 kuna.

POVEZANI ČLANCI:

Što se tiče ostalih optuženika, tužiteljstvo tvrdi da su potpisali 2761 mjenicu s lažnim navodima, a ukupno su bile vrijedne 17,8 milijardi kuna. Prikriveno financiranje koristilo se jer je Agrokor bio prezadužen i banke ga nisu htjele financirati.

>> VIDEO HDZ slavi 34.obljetnicu u Splitu, plješće se i pjeva u prvim redovima: 'Kome bi svirale moje mandoline, da Hrvatske nije...'