Počinje proizvodnja CAR-T stanica u Hrvatskoj

Kreće dugo najavljivana proizvodnja stanične imunoterapije, CAR-T terapije u Hrvatskoj. Zaklada Zora predstavila je jučer u Klinici za dječje bolesti Zagreb svoje aktivnosti. – U iduća dva mjeseca krećemo s opremanjem, treninzima i svime što je potrebno za proizvodnju CAR-T terapije, a za šest mjeseci je validacija. Nakon toga kreće primjena prvih pripravaka za naše oboljele. Ključna je oprema koju smo dobili na posudbu na maksimalno 12 mjeseci. Potpisali smo ugovor s neprofitnom američkom organizacijom Caring Cross, koja će nam pomoći s vektorima za CAR-T – rekao je prof. Mladen Merćep, voditelj Zaklade Zora. Precizirao je kako će terapija biti namijenjena oboljelima od B staničnih leukemija, limfoma, multiplog mijeloma i teških oblika autoimunih bolesti u kojima B limfociti imaju bitnu ulogu. Prof. Iva Hojsak, v. d. ravnateljice Klinike za dječje bolesti Zagreb, istaknula je da je njihova ustanova prepoznala važnost CAR-T terapije i da ona više nije budućnost nego sadašnjost. Iz Zaklade Zora poručuju da bi domaća proizvodnja ove revolucionarne i spasonosne terapije uvelike smanjila čekanje terapije, u prosjeku sedam dana, dok bi troškovi bili puno manji, čak do 80% niži od dosadašnje komercijalne terapije, što znači da su isti ili niži od kemoterapije. – Iznimno smo sretni i ponosni što ova proizvodnja kreće u KBC-u Sestre milosrdnice. Dok danas, u prosjeku, na godinu CAR-T primi deset naših pacijenata, i to tek u trećoj liniji, našom proizvodnjom terapija bi bila brža i dostupna puno većem broju ljudi. Pacijenti bi terapiju dobili već u prvoj ili drugoj liniji – objasnio je prof. Petar Gaćina, pročelnik Zavoda za hematologiju KBC Sestre milosrdnice.

Zdenka Tomljenović primila je CAR-T terapiju koju je dobila iz inozemstva prije gotovo dvije godine. – Ja sam u siječnju 2024. dobila nadu za svoj drugi život. Osjećam se fenomenalno, a takvi su mi i nalazi. Kada mi je liječnica rekla da su mi nestala oba tumora na mozgu, nisam mogla vjerovati. Toliko sam sretna i tako me veseli što će i drugi oboljeli moći dobiti priliku puno brže – poručila je Zdenka Tomljenović. Đana Atanasovska, predsjednica Zaklade Nora Šitum, izjavila je da je riječ o terapiji koju je njezina Nora trebala dobiti u Americi, a Zlatko Truha iz udruge Mijelom CRO pozdravio je ovu “slamku spasa za sve oboljele koji čekaju priliku za liječenje i priliku za novi život”. Krajem 2024. Zaklada Zora s partnerima je pokrenula i kampanju “Umjesto jedne kave doniraj za život”, koja i dalje traje kako bi prikupili novac za proizvodnju CAR-T stanica u RH.