Zbog ozbiljno teške bolesti bivša pjevačica Magazina prošla je 3 ciklusa kemoterapije, 7 godina čekala je ovaj poziv

Najdugovječnija pjevačica kultne glazbene grupe Magazin, 38-godišnja Andrea Šušnjara nedavno je započela svoju solističku karijeru. Na društvenoj mreži Instagram često objavljuje trenutke iz privatnog života i sa svojih nastupa, a prije nekoliko dana tako je objavila i fotografije s puta. Naime, atraktivna Splićanka objavila je niz fotografija i videozapisa s putovanja iz Makedonije, točnije Skoplja. "Emocija, muzika, dobra ekipa i makedonska kuhinja", napisala je lijepa plavuša. "Nisu ni trebali paliti svjetla, jer ti obasjaš sve, gdje god da se pojaviš", "Dušo moja najljepša, jako te volim", "Ljepotica si", "Ajme što si smišna", "Za nas koji te volimo i pratimo više od 15 godina, možeš li nam reći hoće li do kraja godine izaći novi singl?", "Sretno ti u poslu draga Andreice", samo su neki od komentara obožavatelja ispod fotografija.

Ako se prisjetimo, u veljači ove godine Andrea se oprostila od Magazina i započela solističku karijeru. Kako je tada podijelila na društvenim mrežama, posljednji koncert s Magazinom održan je u rodnom joj Splitu, mjestu gdje je zapravo i njezina s grupom tada započela prije više od 14 godina. Osim što je otvoreno govorila o profesionalnim izazovima, Andrea je nekoliko puta javno progovorila i o teškoj zdravstvenoj borbi. Na liječničkom pregledu dijagnosticirana joj je ozbiljna bolest, no unatoč tome nikada nije gubila vjeru ni nadu.

– Ne volim previše pričati o tome jer je, hvala Bogu, sve iza mene. Nije bilo lako – od hitne operacije samo dva dana nakon što mi je otkrivena cista na jajniku, do tri ciklusa kemoterapije koje su uslijedile. No, nikad se nisam predala, snovi o pjevačkoj karijeri uvijek su me nosili naprijed – izjavila je Andrea u razgovoru za Jutarnji list 2010. godine. Danas ističe kako joj je zdravlje prioritet te aktivno podiže svijest o važnosti brige za sebe. – Nažalost, ni 2025. godine nije popularno javno govoriti o bolesti i zdravlju jer te ljudi odmah svrstaju u određene okvire, a ta etiketa te prati kroz život. No meni to nije teško – smatram da je to moj mali doprinos svim ženama koje se bore s rakom i drugim bolestima. Problem javnih osoba je što se svaki iskreni razgovor o teškim trenucima doživljava kao žaljenje. A to nije istina – tko prođe kroz teške situacije nije žrtva, već borac – rekla je za In Magazin.

– S 20 godina sam odlučila da je besmisleno slaviti rođendane – starimo, pa čemu to? No ubrzo nakon te odluke završila sam u bolnici i jedva izvukla živu glavu. Tada sam si obećala da ću, ako doživim idući rođendan, svaki slaviti s radošću. Smatram da je velika sreća doživjeti starost i sada sam na tome beskrajno zahvalna – podijelila je. Šira javnost upoznala ju je još 2004. godine kada je nastupila na Dori, a 2009. godine, u duetu s Igorom Cukrovom, pobijedila je na tom natjecanju te predstavljala Hrvatsku na Euroviziji, uspješno se plasirajući u finale. Rođena 26. veljače 1987. u Splitu, Andrea je odmalena pokazivala talent za glazbu. Svoj pjevački dar brusila je na satovima pjevanja, a njezinu iznimnu vještinu primijetio je i Tonči Huljić, čija je kći Hana pohađala iste sate. Četiri godine kasnije Jelena Rozga odlučila je započeti solo karijeru, a kao njezina nasljednica u Magazinu izabrana je Ivana Kovač. Tada su mediji izvijestili o Andreinim zdravstvenim problemima, no čim joj se stanje poboljšalo, nastavila je suradnju s Huljićima.

– Tonči i Vjekoslava postali su mi poput obitelji. Zahvaljujući njima i njihovoj vjeri u mene, imala sam priliku nastupati na Splitskom festivalu, čak tri puta na Dori i jednom na Eurosongu. Upravo zahvaljujući Euroviziji u Moskvi stekla sam sigurnost na pozornici, pa nisam imala tremu ni prilikom prvog nastupa s Magazinom – ispričala je tada. Oduvijek je sanjala da postane dio Magazina, a kada se taj san ostvario, nije skrivala ponos. – Da nije bilo Tončija, ne bih bila ovdje. Pomogao mi je u životu i karijeri više nego što misli. Bila sam djevojčica u teškoj situaciji, a on mi je pružio ruku. Iako me jedva poznavao, ponašao se prema meni kao prema vlastitom djetetu. Imao je nevjerojatno strpljenje, učio me kako se radi ovaj posao, a ja sam upijala svaku njegovu riječ. Smatram da mi ga je sam Bog poslao. Kada sam stasala i postala samostalna u Magazinu, povukao se i pustio me da vodim bend najbolje što znam. Možda bih voljela da je bio prisutniji, jer bi mi bilo lakše, ali ponosna sam što posao nikada nije patio – izjavila je prošle godine za Story.

Nakon godina uspjeha, odlučila je krenuti vlastitim putem. Štogod donijela njezina solo karijera, jedno je sigurno – Andrea je dokazala da je borac, kako u životu, tako i na pozornici.