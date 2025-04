Početak suđenja opet odgođen, ovaj put jer češki USKOK pretražuje kuću u kojoj Sokolik boravi

- Mene je moj klijent obavijestio da ne može doći jer češki USKOK radi neke pretrage u tvrtki u kojoj radi i rečeno im je da ne smiju napuštati tvrtku. On nije osumnjičenik, ali istraga se odnosi na kršenje međunarodnih sankcija - kazao je Hrvoje Korša, branitelj Aleša Sokolika, češkog državljanina koji je s Petrom Šarcem jedini ostao na optuženičkoj klupi u akciji La Famiglia.

I tako je početak suđenja u toj priči, u kojoj prvooptuženi Michael Dokovich još od 2021. služi kaznu jer je priznao da je organizirao zločinačku organizaciju u sklopu koje je prokrijumčareno najmanje 600 kilograma kokaina, ponovo odgođeno na zagrebačkom Županijskom sudu. Jer ispostavilo se, iz dokumenata koje je Korša dostavio sudu, da Sokolik ima prijavljeno boravište u Češkoj u kući koja je pretražena u sklopu istrage protiv Petra Mare, koji se pak u Češkoj sumnjiči za kršenje međunarodnih sankcija.

Nalog za pretragu češkog tužiteljstva, barem prema onom što je obrana dostavila sudu, vrijedi od 24. travnja do 9. svibnja, a kuća u kojoj Sokolik boravi pretražena je 24. travnja. Uglavnom, kako se Sokolik na sudu nije pojavio, rasprava je zakazana za konac lipnja, kada bi njemu i Šarcu valjda konačno trebalo početi suđenje. Rasprava prije ove, koja je bila zakazana u ožujku, bila je odgođena jer je Šarac malo prije tog ročišta otkazao punomoć dotadašnjem odvjetniku, pa je novi trebao vremena da se upozna sa spisom. Ispalo je da su i Šarac i njegov novi odvjetnik Ivan Gržić, jučer uzalud dolazili na zagrebački Županijski sud.

No najveća zanimljivost ovog slučaja je da se Šarac i Sokolik terete da su bili dio zločinačkog udruženja na čijem je čelu bio Michael Dokovich, koji odavno služi kaznu jer je 2021. priznao krivnju i nagodio se s USKOK-om. Po toj nagodbi osuđen je na 11 i pol godina zatvora te je ostao bez 1,3 milijuna eura. Šarac i Sokolik niječu krivnju, a USKOK u optužnici tvrdi da je Šarac bio veza s južnoameričkim dobavljačima kokaina. Utvrđeno je da je nekoliko puta putovao u Kostariku i Dominikansku Republiku, no, prema njegovoj obrani, radio je to zbog problema sa zdravljem, a ne zbog droge.

Sokolik je optužen kao jedan od pilota aviona kojima je krijumčarena droga. USKOK-ova optužnica prikazuje kako funkcionira svijet narkokartela, a najzanimljiviji u toj priči bio je upravo Dokovich, koji je rođen kao Iljmija Frljučkić u Podgorici, a predstavljao se i kao Michael Bugatti, Živko Jović te Radovan Trzin. Uhićen je 16. svibnja 2019. u Švicarskoj. Tamo je u pritvoru bio do 28. studenog 2019., kada je izručen Hrvatskoj. Osim njega, Šarca i Sokolika još su bili optuženi Silvijo Beljević, Dražen Letić, Siniša Čuturić i njegova sestra Nevenka, koja je inače Dokovicheva nevjenčana supruga te Ivan Lešić, koji je radio kao policajac u Rovinju. Svi su u međuvremenu priznali krivnju te su osuđeni na temelju nagodbi s USKOK-om.

Cijela ta priča, prema optužnici, pomalo je filmska i nevjerojatna jer su putovanja privatnim zrakoplovima od Švicarske, Italije, Njemačke, Srbije pa sve do Kostarike, Urugvaja i Dominikanske Republike bila pokriće za trgovinu drogom. Pri tome je Dokovich bio galantan, a njegova se galantnost mjerila u tisućama eura i kuna. Sve je to podrazumijevalo i luksuzni život, spavanje u najskupljim hotelima, "poslove" i "posliće" koji se suradnicima plaćaju od par stotina pa i do nekoliko tisuća eura. Luksuzni automobili, lijepe žene, kriptirani mobiteli... Tako je Dokovich živio do uhićenja u Švicarskoj.

Svjedoci su ga opisivali kao šutljivog poslovnog čovjeka, a taj se crnogorski ugostitelj, koji se predstavljao kao hotelijer te vlasnik poduzeća za uvoz i izvoz povrća, zapravo primarno bavio trgovinom – kokainom. Dokovich se koristio s više lažnih identiteta pa je tako imao dokumente koji su glasili na imena Živka Jozića i Radovana Trzina, a za te lažne identitete pobrinuo se Lešić, koji je radio kao policajac. Osim što je mu je pomogao da pribavi lažne hrvatske dokumente, Lešić je za Dokovicha provjeravao i "sitnice" poput potraga i tjeralica, odnosno mogu li Dokovich te identiteti kojima se koristio (Trzin i Jozić), doći u Hrvatsku bez opasnosti da budu uhićeni. Međunarodna istraga koja se bavila Dokovichem i njegovim kompanjonima, trajala je više od godinu dana, a tijekom tog vremena policije više zemalja pažljivo su tajno snimale, prisluškivale te pratile Dokovicha i ostale. Zahvaljujući tome, vrlo je vjerno rekonstruirano kako funkcionira međunarodna trgovina drogom, koja počinje na plantažama koke u Srednjoj i Južnoj Americi, a završava u zemljama EU.

– Ptica dolazi za 10 dana u Urugvaj. Možeš u nju staviti bilo što želiš. Ja i MCC idemo s 200 i Pruge 200 i drugi s 200, 25 % istog dana napuštaju tvoje ruke – kaže Dokovich jednom od svojih sugovornika početkom svibnja 2019.

U toj kriptiranoj komunikaciji ptica je avion koji iz Urugvaja prenosi kokain, a Dokovicha malo pere panika jer mu je u ožujku zbog iznenadne kontrole aerodromske policije propao transport kokaina iz Paragvaja. On tu već počinje sumnjati da bi mogao biti u nekim problemima, što se čuje u tajno snimljenom razgovoru iz travnja 2019.

– Nikada nisam tebi ni GK rekao ništa o bilo kakvom gubitku jer je to moj problem, a ne tvoj. Nakon što sam dobio materijal, ja sam odgovoran, a ovaj ti put kažem da je posrijedi ozbiljan problem. No možeš biti siguran da ćemo to riješiti, samo sve to moram organizirati jer mi se cijeli svijet preokrenuo. Događa mi se ludo sranje i siguran sam 100 posto da se provodi istraga. Ako mi ne želiš vjerovati, to je drugi problem... – kaže Dokovich svom sugovorniku u tom razgovoru.