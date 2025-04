Petar Ćosić i Manuel Vulić, za koje je USKOK tvrdio da su hrvatski dio narko hobotnice Darka Šarića dovedeni na sud

Petar Ćosić i Manuel Vulić, za koje USKOK smatra da su hrvatski dio narko hobotnice Darka Šarića, kojeg je DEA svojevremeno označila najvećim narko bossom na Balkanu zbog kojeg je bila pokrenula i akciju Balkanski ratnik, na zagrebački Županijski sud dovedeni su pod neviđenim mjerama osiguranja. Jer na sjednicu optužnog vijeća, na kojoj se se trebalo raspravljati o pravomoćnosti te optužnice, dovedeni su pod pratnjom pripadnike Specijalne policije. A ta pratnja je uključivala i "Gurku" specijalno vozilo kojim se koristi specijalna policija.

USKOK Ćosića i još sedam osoba tereti da su iz Južne Amerike prokrijumčarili najmanje 600 kilograma kokaina, ali i da su bili upleteni u likvidaciju Milana Milovca, Šarićeve desne ruke u Ekvadoru. Osim Ćosića, još su optuženi Manuel Vulić, koji je jedno vrijeme bio među najtraženijim europskim bjeguncima dok nije 2023. izručen iz Kolumbije, Ante Vrcan, Marko Carević, Dragan Krička, Oliver Čokara, Anđelko Oršulić i Goran Vuk. Optužnica protiv Ćosića i ostalih podignuta je u travnju 2023., a zločinačka grupa svojim "poslovima" se bavila, tvrdi USKOK, od studenog 2019. do travnja 2022.

Kao glavnog u toj priči USKOK je označio Ćosića koji se povezao s Milovcem i Vulićem, te su onda organizirali ostatak skupine. Milovac je bio zadužen za nabavu kokaina u Južnoj Americi, prije svega u Ekvadoru, u kojem je živio. Droga je ubacivana u brodove kontejnere te se skrivena u bananama ili nečem drugom transportirala do luka u Rijeci ili Pločama, odakle je vađena i dalje transportirana u zemlje EU. Kilogram kokaina prodavan je po cijeni i do 30.000 eura, a dio kriminalne skupine optužen je i za krijumčarenje oružja. Nešto od droge nađeno je u luci Ploče, a u tom djelu priče bio je optužen i Čokara. Priznao je krivnju te je po nagodbi s USKOK-om osuđen na šest i pol godina zatvora i novčanu kaznu od milijun i pol kuna.

USKOK inače smatra da su Ćosić i Vulić bili glavni operativci Darka Šarića u Hrvatskoj, a i Šarić je također optužen u ovoj priči, ali u Srbiji. Darko Šarić je svojevremeno bio razlog zašto je američka DEA 2009. pokrenula akciju Balkanski ratnik koja je ostavila krvavi trag po zemljama bivše Jugoslavije i šire, odnijevši 30-ak života. Svojevremeno ga se teretilo da je od južnoameričkih kartela osobno naručio, kupio i platio 2,2 tone kokaina, zbog čega je bio osuđivan u Srbiji, ali su presude ukinute. Jedno je vrijeme bio u kućnom pritvoru, no ponovo je uhićen i pritvoren 2022. , kada i Ćosić i njegova ekipa u Hrvatskoj. Ispostavilo se da je vodio trgovinu drogom i iz kućnog pritvora, ali i da je naručio likvidaciju nekih svjedoka u postupcima koji se protiv njega vode u Srbiji.

U tom kontekstu je zanimljiva priča oko Milovca koji je slovio kao Šarićeva desna ruka dugi niz godina. Živio je u Ekvadoru, a prema optužnici se operativno umiješao u nabavku kokaina koji je iz Južne i Srednje Amerike brodskim kontejnerima, skriven u svemu i svačemu išao za Europu. To se nije svidjelo Ćosiću i Vuliću, a ni Šariću, pa je dogovoren plan Milovčeve likvidacije. USKOK ih tereti da su preko SKY-a angažirali za sada nepoznate osobe da prate Milovčevo kretanje po Ekvadoru te da ga na koncu u likvidiraju. Za to su, prema tvrdnjama istražitelja angažirane dvije osobe čiji su nadimci Cronos i Corleone. Oni su Milovca pratili dok se vozio, bio u teretani te se o tome izvještavali Vulića. Milovac je 13. studenog 2020. izrešetan u Ekvadoru, a na njega su pucale dvije nepoznate osobe s motocikla. Bio je teško ranjen, te je prevezen u bolnicu.

Vulić se tereti da je nakon toga naredio da ga se likvidira u bolnici, a Ćosić se tereti da je ta dodatnu likvidaciju ponudio još 50.000 u nepoznatoj valuti. Osim toga, likvidatorima su bili spremni platiti i po 20.000 za likvidaciju policajaca koji su Milovca čuvali u bolnici. Sve je to iskomunicirano preko SKY-a, a za navedene likvidacije su angažirana dva Kolumbijca. No do novog pokušaja likvidacije nije došlo jer je jedan od ubojica prije toga uhićen. Milovac je u međuvremenu otpušten iz bolnice, no stanje mu se pogoršalo pa je preminuo 11. siječnja 2021..

Značajan korpus dokaza u optužnici čini komunikacija preko kriptiranje aplikacije SKY, čije su izdvajanje iz spisa lani tražile obrane uz tvrdnju da je riječ o nezakonitom dokazima. No sudovi su smatrali da je riječ o zakonitim dokazima.

