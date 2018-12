Početak nastave u 9 umjesto u 8 sati?!

U hrvatskim osnovnim i srednjim školama nastava bi umjesto u osam trebala započeti u devet sati. Takvu je tezu u javnost iznio Ivica Puljak, član predsjedništva Pametno, ujedno i profesor s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, potkrepljujući je istraživanjem prema kojem su djeca i mladi sve više neispavani.

Zato, kaže Puljak, jedno od rješenja jest i kasniji polazak na nastavu, a tako bi učenici, barem prema provedenom istraživanju, poboljšali svoje ocjene, ali i pozornost na satu. Teorijski postavljena teza dobro zvuči, no u hrvatskim je školama ona barem zasad, a vjerojatno i godinama, teško provediva.

Početak nastave u devet sati dugogodišnja je praksa većine zapadnoeuropskih zemalja, no one su za sat vremena duljeg spavanja i odmornije učenike u svoj obrazovni sustav ulagale godinama. Iako se čini kako je sat vremena kasnijeg početka nastave jednostavan potez za koji Puljak kaže da se može provesti u Hrvatskoj kad se bude htjelo, realnost je nešto drukčija. Barem kad je u pitanju Hrvatska i njezina obrazovna politika.

Naime, početak nastave u devet sati u zapadnoeuropskim zemljama uključuje takozvanu cjelodnevnu školu u kojoj učenici borave do kasnih popodnevnih sati. Cjelodnevni boravak svakako podrazumijeva stanke i to ne one s pet minuta odmora između dva sata, već organizirane pauze koje uključuju odmor za ručak, sportski odmor, kreativni odmor.

Riječ je o zemljama koje su svoje obrazovne promjene gradile postupno, temeljeći ih na dobro postavljenim zakonskim okvirima i jasno definiranim smjernicama profesorima, dok Hrvatska ipak pripada među zemlje koje promjene ne uvode sustavno ni planski, već od ideje do ideje.

Tako i kasniji polazak na nastavu vraća sjećanja na vrijeme kada se u Hrvatskoj predlagala drukčija organizacija školskih praznika. Sjeća se tog vremena sadašnji šef ekspertne radne skupine Radovan Fuchs koji kaže, kada je županijama i ponudio da organiziraju praznike drukčije, a s brojem dana koje školska godina mora sadržavati, nitko nije promijenio ništa.

– Za ovakav prijedlog potrebna je detaljna analiza na razini cijele Hrvatske, a onda i suglasnost roditelja kako bi se počelo raspravljati o ovakvom prijedlogu. Svi imamo ideje, ali stvari trebamo staviti u pravi kontekst – kazao je Radovan Fuchs.

Hrvatska u tri smjene

Naime, da bi škola počela u devet, postojeća satnica mora biti prilagođena, no još je bitnije da postoje infrastrukturni uvjeti koje većina škola s velikim brojem učenika nema.

Uostalom, dok se na političkoj sceni javljaju ideje o početku nastave u devet, realnost hrvatskih obrazovnih ustanova je drukčija. Hrvatska još uvijek ima više od pedeset posto škola koje rade u dvije smjene, u nekim dijelovima i škola koje nastavu provode u tri smjene, nema jednaku opremljenost ni u nastavnom kadru ni u osnovnim materijalnim uvjetima za rad – pa se već ideja o jednosmjenskoj nastavi za nas čini velikim iskorakom.

Početak nastave u devet sati, jasno je, mora pratiti i tržište rada, kao i obveze roditelja koji će teško moći djecu, naročito onu u razrednoj nastavi, u škole moći poslati u devet ako većini radno vrijeme počinje znatno prije.

Većina roditelja s najavom ovakve ideje jasno poručuje – i najmlađu djecu u vrtiće bi vodili kasnije da tržište rada prati takvu mogućnost. I ministrica obrazovanja Blaženka Divjak poručuje da je teško očekivati da bi nastava mogla početi prema prijedlogu Ivice Puljka u devet. To neće biti moguće barem još nekoliko godina, smatra ministrica naglašavajući da je u tom slučaju riječ o cjelodnevnoj nastavi.

Bez preduvjeta

– Standard u EU jest cjelodnevna nastava koja traje od jutra do kasno popodne. Međutim, za to su potrebne infrastrukture i kadrovske pretpostavke. Ministarstvo znanosti i obrazovanja trenutačno radi na razvoju takvog koncepta. Ovakav projekt zahtijeva bitno angažiranje europskih fondova u sljedećoj financijskoj omotnici i vremenski plan od barem sedam godina kako bi se svi ciljevi ostvarili – kazala je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak.

Još jedna prepreka takvoj mogućnosti u Hrvatskoj jest i broj sati koji naši učenici imaju i način na koji je organizirana škola. Da bi se dostigla satnica, a smanjio nedostatak infrastrukture, mnogi naši osnovnoškolci i srednjoškolci i prije osam imaju nastavu.

Katkad s predsatom koji im počinje u 7.10 ili s redovnom nastavom koja im počinje u 7.30 sati. Takvih učenika u Hrvatskoj nema malo.

Hrvatska već desetljećima ne može učiniti znatniji iskorak u obrazovnoj reformi osim sporadičnih poteza poput uvođenja obvezne informatike, ne može riješiti pitanje jednosmjenske nastave niti do kraja razumjeti prvotnu “kurikularnu reformu” kao ni sadašnju “školu za život”, a kamoli iznova uvoditi pojam cjelodnevne škole koja podrazumijeva znatno veći napor od pomicanja satnice.

Prije tih intervencija Hrvatska roditeljima mora najprije dati jasan i nedvosmislen odgovor o devetogodišnjoj osnovnoj školi, a tek ih onda informirati o dodatnim idejama.

>> Pogledajte razgovor s Blaženkom Divjak o eksperimentalnoj obrazovnoj reformi