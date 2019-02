Počeo uvoz radne snage iz Azije

Vlasnici građevinske tvrtke Laura montaža iz Samobora, Lejla i Daniel Krežić dvije godine su preko oglasa tražili radnike hidroizolatere. Na oglase se nitko cijelo to vrijeme nije javljao pa su, kažu, iz očaja pokušali naći barem pomoćne radnike koje bi potom naučili raditi hidroizolaterske poslove, no ni na to nije bilo odziva.

Nisu više mogli naći radnike ni u susjedstvu odnosno u BiH pa su u potragu za hidroizolaterima krenuli puno dalje – u Indiju. I sada na gradilištima u Hrvatskoj na kojima Laura montaža izvodi hidroizolaciju rade desetorica radnika iz te daleke zemlje.

U Laura montaži kažu da su na ideju da zaposle Indijce došli nakon što su vidjeli vijest da su radnici iz te zemlje zaposleni na jednom riječkom gradilištu. Stupili su zatim u kontakt s Mirkarom Sahirom, Indijcem koji se bavi posredovanjem u zapošljavanju svojih zemljaka u drugim zemljama i preko njega su u Hrvatsku došli i riječki Indijci...

