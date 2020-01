Počeo proces opoziva, Trumpa će spasiti republikanska većina

Proces opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa počeo je večeras. Vođe republikanske većine Mitch McConnell objavio je kako želi da suđenje traje što je moguće kraće i da vjerojatno Senat neće prihvaćati sve svjedoke i dokazni materijal koji je skupila i za suđenje pripremila protivnička strana.

Usto, McConnell je postavio takve rokove da će se ročišta održavati i nakon ponoći, kako bi od procesa što više distancirao njegove sudionike, ali i javnost. Chuck Schumer, vođa demokratske manjine u Senatu, ovu objavu pravila koja će vrijediti za održavanje suđenja smatra nacionalnom sramotom.

Što kraće i bezbolnije

Na otvaranju suđenja obje strane iznijet će svoje uvodne riječi , a tužitelji iz Zastupničkog doma pročitat će dvije točke optužnice za koje smatraju da zadovoljavaju odredbe koje je ustav propisao za opoziv predsjednika, onu za zloupotrebu predsjedničke moć i iza opstruiranje rada Kongresa. Usto, napominju, sve je to ugrozilo nacionalnu sigurnost jer je izravno povezano s njegovim ponašanjem prema Ukrajini (obustava vojne pomoći).

McConnell je siguran da će ovo suđenje proći bezbolno za predsjednika Trumpa. On je od Senatora već dobio snažnu podršku za krajnje čudna pravila za suđenje. Kako je potrebna dvotrećinska većina da bi Trump doista bio opozvan, republikanci da se ne može dogoditi ništa nepredviđeno zato što oni u Senatu već imaju većinu, a sigurni su da neće biti odmetnutih republikanskih senatora koji bi tijekom suđenja prešli na drugu stranu.

Demokrati su najavili da će pozvati neke svjedoke koji bi mogli preokrenuti ishod suđenja tako što će potpuno promijeniti percepciju javnosti o tome kako je predsjednik Tump iskorištavao svoje ovlasti kako bi za sebe osobno stekao političku prednost. McConnell se pobrinuo i za ove krunske svjedoke tako što je odredio da Senat mora glasati o tome hoće li neki svjedok svjedočiti ili neće.

I tu se nada da će stranačka stega odraditi svoj posao, no neki dobri poznavatelji senatskih prilika kažu da bi se nekoliko republikanaca ipak moglo okrenuti demokratima i tako dovesti svjedoke pred Senat. Jer bilo kakvo isključivanje ključnih svjedoka i dokumentacije iz ovoga suđenja javnosti bi izgledalo kao opstruiranje pravde, što u drugim sudovima nikako ne bi prošlo.

Kada suđenje počne, Donald Trump će se nalaziti na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u Švicarskoj, a bulumenta njegovih odvjetnika sudjelovat će na suđenju. Trump je ovaj forum iskoristio kako bi ponovio da je riječ o „lovu na vještice“ i da je suđenje protiv njega prijetnja naciji. Glavni argument odvjetnika jest da Trump u slučaju s Ukrajinom nije prekršio ni jedan američki zakon. No ustavni stručnjaci kažu da je ovakva obrana na klimavim nogama jer se opoziv predsjednika ne pokreće na osnovi zakona, nego na osnovi ustava SAD-a.

Donald Trump bit će treći američki predsjednik protiv kojeg je pokrenut proces opoziva. Prvi je bio Andrew Jackson, kojeg je zastupnički dom opozvao 1868. godine zbog ozbiljnog kršenja odredbe o obnašanju dužnosti predsjednika. Konkretno, on je smijenio tadašnjeg ministra obrane iako to nije smio učiniti bez pozitivnog mišljenja Senata. U Zastupničkom domu je opozvan, a u Senatu na suđenju prošao je kroz iglene uši – samo jedan glas nedostajao je do dvotrećinske većine potrebne da ga se makne iz Bijele kuće.

Tek treći slučaj u povijesti

Drugi na ovome neslavnom popisu bio je Bill Clinton, kojeg je Zastupnički dom krajem 1998. opozvao zbog krivokletstva na sudu, zloupotrebe moć te još devet članaka. No na suđenju u Senatu je prošao dobro – ni za jednu optužbu nije dobio dvotrećinsku većinu i tako je ostao u Bijeloj kući do kraja mandata. Donald Trump tek treba doznati kako će proći u Senatu, no u anketi CNN-a većina Amerikanaca izrazila je želju da Trump bude opozvan.