Opoziv potpuno podijelio SAD, u tijeku totalni politički i medijski rat

Američki predsjednik Donald Trump postao je treći predsjednik u povijesti protiv kojeg je potvrđena ustavna optužnica. Zastupnički dom Kongresa najprije je potvrdio prvu točku optužnice, koja se odnosi na zloupotrebu vlasti i uvjetovanje vojne pomoći Ukrajini istragom protiv njegova protukandidata Joea Bidena, a onda i drugu točku optužnice, koja govori o Trumpovoj opstrukciji kongresne istrage. Povijesno izjašnjavanje podijelilo je Zastupnički dom, uz nekoliko iznimki. Svi su republikanci glasali protiv Trumpova opoziva, dok su svi demokrati glasali za potvrđivanje prve točke optužnice, osim dvoje demokratskih zastupnika koji su prešli k republikancima te zastupnice i demokratske predsjedničke kandidatkinje Tulsi Gabbard, koja je bila suzdržana.

Otvoreni rat stranaka

Za potvrđivanje optužnice glasao je i sada nezavisni zastupnik Justin Amash, koji je prošlog ljeta napustio republikanske redove upravo zbog neslaganja s republikanskom potporom Trumpu. U slučaju potvrđivanja druge točke optužnice republikancima se priklonilo troje demokrata. Rasprava je bila burna, a na trenutke i bizarna. Najviše je odjeknula izjava republikanca Barryja Loudermilka, koji je Trumpa usporedio s Isusom, kazavši kako je Poncije Pilat više prava dao Isusu nego demokrati Trumpu. Republikanci su pokušavali obraniti Trumpa napadajući demokrate, koje su uspoređivali sa staljinistima jasno dajući do znanja da će sljedeći demokratski predsjednik, u slučaju da Trump sljedeće godine ne pobijedi, također biti opozvan.

Postupak opoziva dodatno je produbio provaliju između dvije stranke, koje su u otvorenom ratu. Iako su neki demokrati u trenutku potvrđivanja optužnice zapljeskali, demokratska čelnica Zastupničkog doma Nancy Pelosi odmah ih je utišala.

– Ovo je tužan dan – kazala je iskusna političarka, koja smatra kako je “tragično” što je Trump svojim bezobzirnim ponašanjem doveo do ovog postupka.

– Nije nam ostavio izbora – objasnila je Pelosi ne videći u toj činjenici razlog za trijumfalizam premda su demokrati dugo čekali ovaj trenutak. Trump je u trenutku izglasavanja opoziva bio na predizbornom skupu u Battle Creeku u Michiganu. Svojim obožavateljima, koji su se više sati smrzavali čekajući da uđu u dvoranu kako bi ga podržali, kazao je kako se ne osjeća kao optuženik, i kako je riječ o napadu na njih, a ne na njega premda je iz njegovih izjava i bijesnih objava na Twitteru posve jasno da je Trumpa cijeli slučaj potpuno izbacio iz takta.

Unatoč izglasanom opozivu, postupak još nije gotov. Opoziv se sada seli u Senat, gdje će Trumpu biti suđeno. Pelosi, koja je i ključna osoba koja stoji iza opoziva, nakon potvrđivanja optužnice mora formirati tim koji će pred Senatom zastupati optužnicu protiv Trumpa. Pretpostavlja se da će u tom timu biti osobe koje su i provele kongresnu istragu protiv Trumpa, poput Adama Schiffa, čelnika Odbora za obavještajne poslove Zastupničkog doma i Jerryja Nadlera, čelnika Odbora za pravosuđe, ali možda i nezavisni Amash, kako bi se naglasio nadstranački karakter procesa Trumpu.

Mobilizacija birača

Očekuje se da će Trumpov opoziv brzo stići u Senat. Čelnik senatske većine Mitch McConnell jasno je dao do znanja da će Senat odmah na početku suđenja glasati o poništenju optužnice, i to bez pozivanja svjedoka. Republikanci uopće ne pokušavaju ostaviti dojam da će biti nepristrani u ovom slučaju, smatrajući da su demokrati zloupotrijebili institut opoziva kako bi naškodili Trumpu i republikancima, a sada će im republikanci vratiti istom mjerom u Senatu, gdje će ovaj slučaj biti zaključen. Neki u demokratskim redovima zato smatraju da predmet ne treba odmah slati u Senat, gdje će brzo biti poništen bez obzira na to što odgodu neće biti jednostavno opravdati.

Nema nikakve dvojbe da će Senat osloboditi Trumpa. Sudu koji bude vodio postupak protiv Trumpa predsjedat će predsjednik Vrhovnog suda John Roberts, a senatori će biti porotnici. Detalje postupka, poput načina pozivanja svjedoka i predstavljanja dokaza, zbog nedorečenosti i nepreciznosti ustavnih odredbi, tek treba utvrditi. Unatoč pravosudnom karakteru postupka, Senat će odlučivati politički, strogo po stranačkoj liniji. Ne treba očekivati da će bilo tko u republikanskim redovima glasati protiv većine.

Republikanci slijepo slijede svog predsjednika premda je riječ o čovjeku koji je dosad prekršio nebrojena pravila, ne samo demokratska nego i republikanska. Senat broji 100 članova, a republikanci imaju njih 53. Za opoziv Trumpa, što bi ujedno značilo i Trumpovo uklanjanje s dužnosti, potrebna je dvotrećinska većina. A to pak znači da Trump, unatoč izglasanom opozivu u Zastupničkom domu, ostaje u Bijeloj kući najmanje do kraja mandata, a vrlo vjerojatno i u sljedećem.

Pokretanje opoziva nije bitnije utjecalo na promjenu raspoloženja Trumpova biračkog tijela, koje mu je vjerno bez obzira na sve dosadašnje istrage, a sada i opoziv, iako je činjenica da je potpora Trumpu razmjerno niska u usporedbi s izvrsnim stanjem američkog gospodarstva, što je ključno mjerilo prema kojem se Amerikanci ravnaju na biralištima. Broj onih koji podržavaju Trumpa tek je nešto manji od broja onih koji podržavaju njegov opoziv, a Trump vjeruje da će opoziv dodatno mobilizirati njegovo biračko tijelo i da će, zapravo, koristiti njegovu reizboru.

