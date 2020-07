Pobunjeni dekani: Odluka donesena bez rasprave nelegitimna

Odluka o suspenziji Vesne Vlahović Štetić s mjesta dekanice Filozofskog fakulteta, koju je dvotrećinskom većinom potvrdio Senat Sveučilišta u Zagrebu, ipak nije prošla bez otpora među nekim dekanima. Od ukupno 70 članova Senata, glasanju o suspenziji Vlahović Štetić pristupilo je njih 67, od čega je odluku rektora Damir Borasa o njezinoj smjeni potvrdilo 48 članova, 12 ih je glasalo protiv, a sedam je bilo suzdržano.

Neki su dekani pokušali i spriječiti glasanje na Senatu o spornoj suspenziji pa su e-mailom zatražili od rektora Borasa da s dnevnog reda sjednice skine točke o suspenziji Vlahović Štetić i imenovanju prorektora Miljenka Šimpragu za v. d. dekana Filozofskog fakulteta do izbora novog dekana. Šimpraga, inače, dolazi s Veterinarskog fakulteta. Kako nam kažu sugovornici iz Senata, skupljanje potpisa među nezadovoljnim dekanima inicirao je dekan FER-a Gordan Gledec, koji je skidanje spornih točaka dnevnog reda tražio e-mailom prije održavanja sjednice Senata.

Naši sugovornici tvrde da je on očekivao potporu i potpise barem 10 dekana, no na kraju je skupio potpise svojih kolega sa samo pet fakulteta. Svoje potpise su tako dali Aleksandra Čižmešija, dekanica Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, Mirko Planinić, izabrani dekan Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, Nina Begičević Ređep, dekanica Fakulteta organizacije i informatike, Zoran Kurelić, dekan Fakulteta političkih znanosti, Franka Perković, dekanica Akademije dramskih umjetnosti, i Nenad Turk, dekan Veterinarskog fakulteta.

Sporna procedura

Dekan FER-a Gordan Gledec kazao nam je da je e-mail rektoru Borasu poslao isključivo zbog procedure donošenja odluka, a ne njihova sadržaja.

– Odluka bi vjerojatno ionako bila izglasana, ali ne možete takve odluke donositi e-mailom bez rasprave – kazao nam je Gledec i poručio da ipak želi da cijela ta priča ostane unutar Sveučilišta i da postoje mehanizmi da se to riješi.

Naši sugovornici kažu da ne znaju koliko je točno članova nezadovoljno postupanjima rektora Borasa te ističu da je pitanje koliko je sporna sjednica Senata valjana s obzirom na to da na njoj nije bilo glasanja o dnevnom redu. A iako još neki dekani smatraju da su odluke rektora sporne, ipak ne glasaju protiv njih jer se, kažu upućeni, boje i znaju da je rektorova moć velika. Pritom ističu da Boras tu svoju moć vješto koristi, ali pritom ne ucjenjuje i ne zastrašuje. No ako netko na fakultetu želi zaposliti tajnicu, mora za to tražiti dozvolu Sveučilišta. Isto je i s povećanjem koeficijenata, kao i za svako napredovanje. Sveučilište odlučuje i o novcu koji fakulteti dobivaju – objašnjavaju naši sugovornici dodajući da se stoga mnogi ne žale zamjerati rektoru koji ima objektivnu moć, ali i vrlo razvijenu socijalnu inteligenciju.

No način na koji je Boras proveo suspenziju dekanice Filozofskog neki dekani smatraju nedemokratskim, a zamjeraju i svojim kolegama što su dali podršku toj odluci jer su mogli, vele, jednostavno reći da su suzdržani. Borasovi protivnici u Senatu zamjeraju mu i to što nisu mogli raspravljati o predloženoj suspenziji i o tome je provedeno samo elektronsko glasanje. Isto tako, nije im jasno kako se u sadašnje doba nije mogla organizirati online sjednica koja bi omogućila raspravu. Imamosjednicu na kojoj se donosi povijesna odluka o suspenziji dekanice i imenovanju v. d. dekana, a o tome nije bilo rasprave. Stoga se može reći da sjednica Senata i nije održana. Držimo da je odluka donesena bez diskusije nelegitimna i da Senat bez rasprave nije senat – govore naši sugovornici, a to su isto napisali i dekani u svom e-mailu Borasu.

Akademske klike

Odluku o suspenziji dekanice Filozofskoga fakulteta Vlahović Šestić rektor Boras donio je 8. srpnja, kako navode sa Sveučilišta, zbog ozbiljnoga i trajnoga kršenja zakona i Statuta Sveučilišta u Zagrebu te na njima temeljenih odluka. Boras je tu odluku donio nakon pravomoćne odluke Županijskog suda u Zagrebu prema kojoj je Vlahović Šestić kao dekanica mobingirala Borasova prorektora i zaposlenika Filozofskog fakulteta Antu Čovića. Odluka o suspenziji dekanice Filozofskog fakultete izazvala je i buru reakcija među studentima koji su Vladi predali peticiju s više od 8000 potpisa za smjenu rektora Borasa. Član Senata i profesor s PMF-a Nils Paar, pak, zbog sporne je odluke dao ostavku u Senatu i pozvao svoj fakultet da razmisli želi li ostati u ovakvom Sveučilištu.

– Upravo su to akademske klike koje uništavaju sustav, a na koje sam upozoravala. Osovina Čović – Boras radi ogromnu štetu sustavu, no ljudi koji su u Senatu trebaju usmjeravati Sveučilište u pravom smjeru u interesu sposobnih, a ne podobnih. Neće biti pomaka na Sveučilištu bez pomaka u glavama i motivaciji. Ne mogu 70-godišnjaci zaustavljati mlađe i sposobnije – riječi su kojima je suspenziju Vlahović Štetić komentirala ministrica obrazovanja i znanosti na odlasku Blaženka Divjak.

A njezin nasljednik Radovan Fuchs, gostujući u studiju Večernjeg lista, na pitanje vezano uz događaje na zagrebačkom Filozofskom fakultetu i Sveučilištu odgovorio je da Sveučilište samo donosi odluke i da samo ono može mijenjati neke stvari. Zakonska je podloga takva da ni ministar ni predsjednik Vlade ni predsjednik države ne mogu utjecati na zbivanja unutar Sveučilišta – poručio je Fuchs i dodao da su neka sveučilišta u svijetu napravila određene promjene, neka samostalno, a neka uz pomoć ministarstava, te da je on sklon tome da ona to sama naprave. Tražili smo komentar i rektora Borasa, no njegov odgovor nismo dobili.