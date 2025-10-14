Pobuna u mirnoj Švicarskoj: Kako je trgovački lanac Aldi zadao nizak udarac moćnoj pekarskoj industriji

Diskontni lanac Aldi Suisse snižava cijene kruha. Polubijeli kruh od 500 grama sada košta samo 0,99 centi. Isto vrijedi i za integralni kruh. Ostale vrste kruha, kroasani i peciva također su sniženi do 18 posto. Prema Aldiju, niske cijene imaju za cilj olakšati teret kućnih proračuna kupaca.

Ova je vijest posebno uznemirila druge pekare. Sve više pekara mora zatvarati svoja vrata. Sniženje cijena diskontnog lanca moglo bi dodatno pogoršati situaciju. "Prodavati kruh za 0,99 centi apsolutno je apsurdno", rekao je za Blick Martin Mayer, vlasnik pekare Vuaillat u Zürichu. Što javnost misli o tome najbolje opisuju komentari ispod članka u Blicku.

'Ljudi više nemaju novca za luksuzne peciva'

Grupa čitatelja smatra da su same pekare krive. - Cijene kruha u pekarama u posljednjih su nekoliko godina skočile u nebo. Ništa nije učinjeno da se taj proces zaustavi. Sada, zahvaljujući Aldiju, plaćamo cijenu - piše Hans Meier. Robert Cain također je počeo gubiti strpljenje s cijenama u pekarama: 'Vrijedni ljudi jednostavno više nemaju novca za kupnju luksuznih peciva'. Eduard Hoffnung smatra kako se Aldi odlučio na ovaj potez jer očito postoji veća potražnja za njim. - U Švicarskoj sada ima dovoljno ljudi koji su daleko od razmišljanja o blagostanju. Ova ponuda upravo je usmjerena na te ljude - napisao je.

Za Andija Meiera cijene su relativne: 'Uvijek sam spreman potrošiti tri do pet franaka na organski kruh u pekari. Ali nemaju svi tu mogućnost. Pošteno je da Aldi ovim kupcima nudi dobru ponudu'. Neki drugi čitatelji smatraju da su diskonti sada na istoj razini kao pekare, ako ne i bolji. Sam Altenmann piše: 'Većina diskontnih trgovina lako može parirati svim pekarama u našem području – a kruh ostaje svjež i duže. Možda je drugačije s kolačima, ali ne i s kruhom'. Theo Steiner također vjeruje da pekare jednostavno zaostaju: 'Pekari su jednostavno propustili priliku. Kad su se pojavile prve diskontne trgovine s pećnicama, što su učinili? Ništa. Mislili su da će diskonti nestati za nekoliko godina'. Ali u diskontnim trgovinama, primjerice, još uvijek može pronaći svježe pečeni kruh po redovnim cijenama u 19 sati, dok pekare zatvaraju u 18 sati.

'To ne može biti zdravo'

S druge strane, neki ostaju vjerni pekarama. Cédric Amaudruz piše: 'Srećom, u Švicarskoj još uvijek ima ljudi koji cijene kvalitetu i nisu opsjednuti štednjom. Ako morate paziti na svaki cent, potpuno razumijem da želite uštedjeti pri kupovini. Ako ne, treba obratiti pažnju na kvalitetu i održivost'. Također je vrijedno povremeno podržati regionalne tvrtke. Neki se boje da su niske cijene predobre da bi bile istinite. Sebi Weber sumnja: 'To nije kruh, to je nešto pečeno od jeftinog kemijskog brašna. Ne može biti zdravo'. S gledišta Richarda Meiera, radi se o čisto mamac cijenama: 'Žele privući ljude u Aldi jeftinim cijenama kruha. Tamo će kupiti puno drugih namirnica osim kruha. Dakle, isti princip kao i kod drugih promocija. Ne može funkcionirati drugačije'.

Drugi, poput Rogera Rischarda, potpuno su ravnodušni na raspravu. Naposljetku, kruh se može ispeći kod kuće. - Dakle, možete sami napraviti ukusnu pletenicu. Osim ako ne znate kako - piše on. Regula Meyer također više voli peći vlastiti kruh: 'S obzirom na visoke cijene u pekarama, sada pečem vlastiti kruh svake druge nedjelje koristeći organske proizvode. Dugo vrenje tijesta, nježno savijanje, a zatim pećnica bruji. Okus je kao iz najbolje pekare, a cijena je smiješno niska. Ne plaćam deset franaka za kilogram kruha'.

