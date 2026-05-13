VIDEO Fotelje od milijun forinti, sobe za cigare i pogled na Budim: Pogledajte luksuz u kojem je uživala Orbanova desna ruka

Péter Magyar, čelnik mađarske vlade, obišao je zgradu Ureda kabineta predsjednika Vlade u Budimskom dvorcu, za koju tvrdi da je tijekom prethodnih godina služila kao središte rada Antala Rogána. Objekt je izgrađen na lokaciji nekadašnjeg sjedišta Crvenog križa, a Magyar je pritom iznio niz optužbi na račun načina na koji je korišten.

“Odavde, iz ove zgrade, Antal Rogán je upravljao propagandom mržnje”, izjavio je Magyar, opisujući interijer kao izrazit primjer luksuza financiranog javnim novcem. Posebno je istaknuo skupocjeni namještaj, prostoriju za pušenje cigara, umjetnine, vidikovac te povijesni stil uređenja. “Šokantan luksuz – fotelje od milijun forinti, soba za cigare, vidikovac, umjetnine, historicizam”, rekao je, dodajući kako je riječ o investiciji vrijednoj oko 100 milijardi forinti, realiziranoj “u vrijeme gospodarske krize i rekordne inflacije, novcem poreznih obveznika”.

Tijekom obilaska Magyar je bio u pratnji policije te nekoliko budućih ministara i suradnika stranke Tisza, uključujući Dávida Vitézyja, Bálinta Ruffa, Anitu Orbán, Gábora Pósfaija, bivšeg šefa kampanje Pétera Tótha i Györgyja Velkeyja. Delegacija je obišla i urede Antala Rogána te šefa kabineta Ádáma Nagya, pri čemu je Magyar podsjetio na ranije političke afere. Posebnu pozornost izazvali su detalji interijera, uključujući knjižnicu s umjetničkim predmetima, kružnu prostoriju za cigare te vidikovac na vrhu zgrade, do kojeg vodi spiralno stubište i s kojeg se pruža panoramski pogled na Budim. Dávid Vitézy procijenio je da su ukupne investicije u kompleks Budimskog dvorca dosegnule oko tisuću milijardi forinti, odnosno gotovo tri milijuna eura.

Magyar je pritom naglasio kontrast između luksuznih državnih projekata i stanja u javnim ustanovama. “Dok u bolnicama nije bilo ni osnovnih potrepština, stotine milijardi trošene su na ovakve projekte”, rekao je, dodajući kako je neobično da u javnosti dosad nisu bile dostupne snimke unutrašnjosti zgrade zbog zabrane fotografiranja i snimanja. “Ovo govori samo za sebe”, zaključio je Magyar, uz napomenu da bi, kako je rekao, “mogao upotrijebiti i teže riječi”. Vitézy je pritom kritizirao i Upravu dvorca pod vodstvom Jánosa Lázára, podsjećajući na njegove ranije izjave o raskošnim državnim projektima. Najavljeno je i da će biti objavljen novi video iz Ministarstva unutarnjih poslova, koji bi, prema Magyaru, mogao biti još šokantniji.