Pobjesnila je na dodatnu stavku računa: 'Što je to? Kaj su mi sok mogli uliti u usta direktno?'

Visoke cijene energetika i proizvoda već mjesecima izazivaju nelagodu kod svih. I dok su se neki odrekli onog što ih veseli kako bi troškovi biti manji, drugi su se pak odlučili za kreativno naplaćivanje. Upravo jedan takav primjer poslala nam je čitateljica koja je bez dlake na jeziku komentirala račun koji ju je prenerazio.

Ona je u restoranu na Malom Lošinju naručila sok i pivo, a osim zbroja cijene ta dva pića dodana je još jedna stavka nazvana 'service charge' (cijena usluge o.a) prema kojoj je našoj čitateljici naplaćeno dodatnih pet posto na ono što je naručila.

"Što je service charge? Čaša...Kaj su mi sok mogli uliti u usta direktno?", zapitala se ljutito čitateljica koja nam je poslala račun. Iako nema potvrde, stavka 'service charge' se zna koristiti u ugostiteljstvu kao napojnica.

Ovo nije jedini primjer da restorani i kafići nastoje na inovativan način prebroditi visoke račune. Tako jedan kafić u Hrvatskoj naplaćuje čašu vode, i to po simboličnoj cijeni od jedne kune. Jedan korisnik Reddita odmah je to primijetio kad je dobio račun, zbog čega je to i objavio na društvenoj mreži, tražeći objašnjenje.

''Naplaćivanje vode iz pipe. Čaša jedna kuna. Jeste li to već primijetili negdje ili je to novi trend'', napisao je na Redditu. Ostali korisnici odmah su poveli raspravu, a više o tome možete pročitati OVDJE.

