Dobio račun u kafiću pa se iznenadio: Je li ovo novi trend?

Brojni ugostitelji muku muče s inflacijom i enormnim računa koji im stižu za energiju, a kako bi se pokušali što više zaštititi, neki od njih posrnuli za 'inovativnim' stavkama koje se mogu dodati na krajnji račun mušteriji.

Tako jedan kafić u Hrvatskoj naplaćuje čašu vode, i to po simboličnoj cijeni od jedne kune. Jedan korisnik Reddita odmah je to primijetio kada je dobio račun, zbog čega je to i objavio na društvenoj mreži, tražeći objašnjenje.

''Naplaćivanje vode iz pipe. Čaša jedna kuna. Jeste to već primjetili negdje ili je to novi trend'', napisao je na Redditu.

Ostali korisnici odmah su poveli raspravu navodeći uglavnom kako takva politika nije u redu, a neki govore da im je i to bolje nego kad ''im podvaljuju Janu za 50 kuna''

''Kava je realnih 14 kn naravno pa nije imalo smisla uključit u cijenu'', pisali su korisnici.

''Podsjeća me na ono kad su mi frendovi nakon posla išli na pizzu i pitali cedevite. Žena ih je pitala ako žele bokal cedevite, oni su ga uzeli i onda je kasnije bokal cedevite bio 200 kuna... (ovo je bilo prije krize kad je cedevita bila 10-13 kuna u kafiću). Pizze su platili, bokal ne'', ispričao je svoje iskustvo drugi korisnik.

Jedan korisnik pak je izjavio kako za ovakve prigode uvijek čuva novčanicu od 1.000 kuna ''pa nek onda usitni'', no brzo mu je stigao odogovor ''druge strane priče''.

''U mom bivšem kafiću se čuvao karton sitniša od 50 lp i niže za sve koji u kafić dođu sa 500 kn il više'', odgovorili su mu.

