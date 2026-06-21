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NA SLJEME, NA SLJEME

August Šenoa bio je strastveni planinar, a Milan Lenuci projektirao je prve objekte na Medvednici

Autor
Božena Matijević
21.06.2026.
u 20:55

August Šenoa bio je strastveni planinar, a Milan Lenuci projektirao je prve objekte na Medvednici

Sa zagrebačkog Trga bana Jelačića krenete lagano uzbrdo Radićevom ulicom. Kod kipa svetog Jurja skrenete lijevo. Uspinjući se prijeđete desetak prastarih i već dobrano uglačanih mramornih stepenica i opet skrenete nalijevo pa nakon još desetak koraka prođete kroz Kamenita vrata. Zatim, i dalje se blago uspinjući, napravite nekoliko koraka Kamenitom ulicom pa onda zaokrenete udesno u Opatičku i njome se lagano, uz tek jedva osjetan nagib prema gore, došetate do broja 20, do Muzeja grada Zagreba. Uđete u muzej do kojeg ste stigli lagano se penjući dragim vam i šarmantnim gornjogradskim ulicama, a ono kao da ste, tek mrvicu zadihani, ušli u planinarski dom.

Ključne riječi
povijest Sljeme

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