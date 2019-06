Po trenutnim informacijama Plenković izvan križaljke za čelne pozicije EU

Andrej Plenković dobro prolazi u Europi, ali čini se ipak ne i u Japanu. Unatoč čestim spominjanjima njegova imena kao mogućeg novog predsjednika Komisije ili Europskog vijeća, hrvatski premijer danas poslijepodne čini se eliminiran iz utrke za vodeće dužnosti u EU nakon što su se lideri Njemačke, Francuske, Španjolske i Nizozemske vratili iz Japana, sa summita G20 u Osaki, s novom kadrovskom križaljkom, koju se na večeras započetom summitu u Bruxellesu sprema predložiti šef Europskog vijeća Donald Tusk.

U trenutnoj križaljci nema Plenkovića: socijalist Frans Timmermans za predsjednika Komisije, netko iz redova liberala (vjerojatno belgijski premijer Charles Michel) za predsjednika Europskog vijeća, a pučanima dvije najmanje važnije dužnosti - mjesto predsjednika Europskog parlamenta (za Manfreda Webera) i visoke predstavnice EU za vanjsku i sigurnosnu politiku, pri čemu se spominjala bugarska pučanka Marija Gabriel.

Tusk je, prema neslužbenim informacijama, na prijepodnevnom sastanku sa šefovima klubova zastupnika u Europskom parlamentu najavio da će takav prijedlog iznijeti na sastanku Europskog vijeća, summitu premijera i predsjednika svih 28 država članica, koji započinje u 18 sati.

No, taj prijedlog, bez obzira što iza njega stoje četiri velike države čiji lideri dolaze iz triju velikih političkih grupacija koje će i u EP-u čniti vladajuću koaliciju, ipak se uzima s rezervom, odnosno nije sigurno da će to biti i konačna verzija. Jer, Europska pučka stranka (EPP) kao relativni pobjednik izbora po tom bi prijedlogu bila prisiljena odustati od dviju najvažnijih dužnosti u EU, predsjednika EK i predsjednika Europskog vijeća, i pristati na dvije najmanje utjecajne pozicije. Izvori Večernjeg lista tvrdili su da će se EPP žestoko boriti za poziciju predsjednika Europskog vijeća, ako i nakon što već pristanu prepustiti Komisiju “spitzenkandidatu” svojih suparnika, socijalista i demokrata, Fransu Timmermansu.

Bude li EPP inzistirao na tome, moguće je da će se na summitu razgovarati o onome što je novinar Financial Timesa iz Osake javio na temelju upućenih izvora: da su EPP-ovi kandidati za predsjednika Europskog vijeća hrvatski premijer Andrej Plenković i rumunjski predsjednik Klaus Iohannis. Naš izvor blizak vrhu EPP-a sinoć je tvrdio da je Iohannis u prednosti nad Plenkovićem u takvom scenariju.

Hrvatski premijer bio je, podsjetimo, jedan od dvoje pregovarača uime EPP-a o raspodjeli čelnih dužnosti u EU nakon europskih izbora. Pregovarao je s dvojcem iz obitelji socijalista i dvojcem iz redova liberala, ali zadatak u tim pregovorima bio mu je da gura Manfreda Webera kao “spitzenkandidata” EPP-a, ne da nominira sebe. No, čitavo to vrijeme, dok je pregovarao o Weberu, Plenkovićevo ime spominjali su i visoki izvori iz EPP-a i izvori iz drugih političkih obitelji. Govorili su o njemu kao mogućem kandidatu za predsjednika Komisije ili predsjednika Europskog vijeća u slučaju da Weber otpadne i da se karte drukčije slažu. Sada je, nakon neformalnih razgovora najvažnijih europskih lidera u Japanu, postalo jasno da Weber otpada, jer nema većine ni u Europskom vijeću ni u Parlamentu koja bi podržala njega kao predsjednika Komsiije. No, u Japanu su se karte posložile bez Plenkovićeva imena i s takvim prijedlogom otvoren je večerašnji summit, koji je, predviđalo se, ipak mogao potrajati do dugo u noć i nije bilo sigurno da će početni prijedlog na summitu proći. Izglednije je bilo da će se mijenjati, samo nije bilo poznato hoće li te promjene biti u vrlo sitnim detaljima ili velike.

Njemačka kancelarka Angela Merkel, koja dolazi iz redova pučana, navodno je pristala žrtvovati i Webera i pravo koje EPP kao relativni pobjednici polažu na mjesto predsjednika Komisije samo kako bi sačuvala princip “spitzenkandidata”, prema kojemu predsjednik Komisije postaje netko od unaprijed istaknutih vodećih kandidata političkih obitelji. A jedan takav, za kojeg Merkel vjeruje da može okupiti većinu iza sebe, je Frans Timmermans.