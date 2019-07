'Po onome što vidim, nema elemenata za Kuščevićev odlazak'

Gost Točke na Tjedan N1 televizije bio je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković gdje je govorio o borbi protiv korupcije.

"Najveći napredak ja bih rekao je stvaranje jedne opće klime da je to nedozvoljeno, jedna klima "to se ne isplati raditi" i drugo, nema nedodirljivih. Postupci se vode protiv svih. Postupci u principu nema da će netko biti pošteđen i da će biti izuzet i da će to njega zaobići. Vode se postupci, raspravlja društvo oko svega toga. Ja mislim da je to veliki napredak", rekao je Bošnjaković..

Bilo je riječi i o aktualnim političkim zbivanjima, a Bošnjaković je govorio i o tome smatra li da ministar Lovro Kuščević treba otići iz Vlade.

"O tome će konačnu riječ i ocjenu dati premijer. On ima informacije na raspolaganju ili ih još uvijek traži i nakon toga on će donijeti odluku. Po onome što ja vidim, ja mislim da nema elemenata za to. Ovo što je rekao premijer odnosi se na neka druga vremena koja su bila...", kazao je

"Ja o radnjama neću govoriti jer tu nemam nekakav uvid. Ako se radi o radnjama koje su kažnjive i koje su u nekoj kaznenoj zoni, onda bi se dalo razgovarati. Međutim, ja o svemu nisam stekao dojam da ima elemenata kaznene ili prekršajne odgovornosti niti da su ikakvi postupci pokrenuti, tako da s te strane ja ne vidim nikakve čvrste razloge za to. Ali to je pitanje, moram priznati, s kojim se ja ne bavim", dodao je.

Često ljudi iz pravosuđa kažu kako postoji dojam da je pravosuđe korumpirano i da je češće to dojam, nego stvarnost. Kakvu percepciju građani mogu imati nakon ovog slučaja Kuščević, upitan je Bošnjaković.

"Vodi se u medijima jedna rasprava koja je podignuta na razinu hajke. Da se tu dogodilo neko kazneno postupanje, ali takvih stvari ja nisam vidio u medijima da itko raspolaže s takvim podatcima. Volio bih vidjeti ozbiljne činjenice na stolu, volio bih vidjeti temeljem čega se to traži. U ovoj fazi nisam to vidio. Moram reći da mi je žao da cijeli medijski prostor preplavljen tim temama jer Hrvatska ima puno snažnijih tema o kojima treba razgovarati.

Bojim se da su u drugi plan došli dobri makroekonomski rezultati, a mislim da bi o tome trebalo razgovarati. Mi ne možemo nekoga kriminalizirati temeljem dojma. Ne možemo raditi hajku i harangu na nekoga temeljem dojma, nego temeljem konkretnih činjenica i konkretnih dokaza. Što se tiče ovih stvari koje ste rekli kao bogaćenja, jučer su bile prenamjene zemljište, danas su prenamjene zemljišta i sutra će biti. O tome odlučuje lokalno zajednica. U tim prenamjenama neka lokalna zajednica odlučuje koji dio nekakavog prostora će biti u ovakvoj uporabi ili onakvoj", rekao je ministar pravosuđa.