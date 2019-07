Kuščević o ostavci: To je između mene i predsjednika Vlade

Ministar Lovro Kuščević osvrnuo se na svoje afere u intervjuu za dnevnik.hr.

Na pitanje hoće li dati ostavku odgovorio je:

- To je stvar između mene i predsjednika hrvatske Vlade - rekao je.

Komentari pojedinih HDZ-ovaca koji govore da njegove afere štete stranci ne zabrinjavaju ga:

- Gledajte, ja sam ovih dana čitao u medijima kako je Kuščević pozlatio stotine tisuća kvadrata pašnjaka. Pa evo, oni će biti zlatni ako investitori ulože svoje stotine milijuna kuna, izgrade javnu infrastrukturu koju će bez naknade ustupiti općini i javno-pravnim tijelima. Ja sam svoje svako postupanje objasnio i predsjedniku Vlade i predsjedništvu, dokazao, argumentirao, donio argumente, pravomoćne presude.

Prema tome, moja savjest je sasvim čista. Pononsan sam na to što sam svojim sugrađanima izmjenama plana omogućio da se bave turizmom, nautičkim turizmom, formirao dvije poslovne zone u kojima danas radi preko 200 mojih sugrađana. Otvorili smo nove perspektive na jedan zakonit, transparentan način, dobili sve potrebne suglasnosti nadležnih tijela i to je upravo onako kako se i treba raditi - planirati, graditi infrastrukturu, a onda realizirati projekte za sve pod jednakim uvjetima - odgovorio je te napomenuo da su afere lažne te nastavio:

- Dakle, ove lažne afere koje se meni stavljaju na teret u prvom redu su naštetile najviše meni i mojoj obitelji jer me se željelo inkriminirati. Ova Vlada radi častan posao. Ova Vlada je vratila milijarde kuna ukradenih iz Uljanika. Ova Vlada je spasila milijarde kuna da se ne bi upropastio Agrokor, da se ne bi izgubile tisuće radnih mjesta. I sada ljude koji časno rade svoj posao ovako inkriminirati, mislim da to nije nikako ugodno. Naravno da nije ugodno ni predsjedniku stranke, naravno da nije ugodno ni meni osobno ni članovima stranke. Međutim, ponavljam, sve sam objasnio. Krivo mi je da potpredsjednik Vlade, gospodin Predrag Štromar, nije imao minimum korektnosti i da nije čuo od mene iz prve ruke o čemu se radi i da nije vidio argumente. Mogli smo mi tako nastupiti i prema kolegici Blaženki Divjak, no očito nismo svi isti - poručio je.

