U Splitu uhićena Ruskinja optužena za krađu, Hrvatska će ju izručiti Ukrajini

Darija Falk (35) modna je dizajnerica iz Rusije koja se više od sto dana nalazi u istražnom zatvoru na Splitskim Bilicama. Majka dvoje djece uhićena je sredinom kolovoza na Braču jer je za njom Ukrajina raspisala međunarodnu crvenu Interpolovu tjeralicu zbog optužbi da je u Odesi krajem 2017. godine ukrala nekoliko šivaćih strojeva u vrijednosti od oko 20 tisuća eura.

Sudac istrage splitskog Županijskog suda odlučio je odrediti joj istražni zatvor i odobriti izručenje Ukrajini, a s njim se složilo i tročlano sudačko vijeće koje je potvrdilo da postoje zakonske pretpostavke za njezino izručenje u Odesu. "Ako me Hrvatska izruči u Ukrajinu, to je kao da šaljete Židova u koncentracijski logor" rekla je Darija a prenosi Slobodna Dalmacija.

Darija je za Slobodnu Dalmaciju otkrila da se s bivšim suprugom Ukrajincem bavila prijevozom robe u Odesi, a 2017. otvorili su tvrtku za šivanje odjeće. "Bili smo bogata dobrostojeća obitelj s razvijenim poslom, a onda je u svibnju 2018. godine moj suprug nasrnuo na mene i pretukao me" kaže. Tada je podnijela kaznenu prijavu, a suprug je pravomoćno osuđen za obiteljsko nasilje.

Prema Dariji, njen bivši suprug je "pokrenuo priču o krađi nekih strojeva" nakon što ga je prijavila za nasilje, kako bi ju uplašio prijetnjama da će joj oduzeti djecu. Osim toga, navodi da joj je prijetio ubojstvom jer "to je lakše nego plaćati alimentaciju u Austriji". Par se ipak, nakon deset godina braka, razveo, a sud im je dodijelio podijeljeno skrbništvo nad djecom, no njen bivši suprug nije odustajao od pokušaja da dobije puno skrbništvo. "Ovo mu je došlo kao naručeno. Možete misliti kakvu patnju i stres doživljavaju moja djeca koja me nisu vidjela niti čula više od tri mjeseca" kaže Ruskinja.

Ona je pokušala dobiti dozvolu da se s djecom čuje putem videopoziva, kao što to radi sa svojim ocem, no njen bivši suprug takvu je mogućnost izričito odbio, navodeći u pismu Darijinu odvjetniku u Austriji da to nikako ne bi bilo u interesu djece jer su premala i ne bi razumjela što se događa, piše Slobodna Dalmacija.

Darija je u Hrvatsku stigla 8. kolovoza, a uhićena je tri dana kasnije, 11. kolovoza. Ako je za njom bila raspisana crvena Interpolova tjeralica, kako je uopće ušla u državu? " Rekla mi je da je na aerodromu kontrola njezinih papira trajala dugo, više od pola sata, no nakon toga je uredno puštena da uđe u zemlju" objasnio je njen otac. On kaže da ju je po dolasku bivši muž pitao u kojem se hotelu nalazi kako bi doveo djecu, no umjesto njega stigla je policija i uhitila je.

Ukrajina je i od Austrije tražila Darijino izručenje, no tamošnje su vlasti to odbile zbog rata u Ukrajini. Darijini odvjetnici na odluku su uložili žalu Vrhovnom sudu.

VIDEO: Obitelj zabrinuta zbog nestanka dvoje Splićana: Išli crnim BMW-om u Nizozemsku zbog posla