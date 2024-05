Plenković dobio mandat, nastavlja se tvrda kohabitacija

Prvo se pojavio paun, valjda da vidi što se događa. Motao se s vanjske strane pored staklene stijenke koja dijeli vrt od prizemlja Ureda predsjednika, s onim prepoznatljivim stubištem, ispod kojeg su se smjestili brojni novinari i snimatelji s kamerama. Predsjednik Republike Zoran Milanović sjedio je negdje gore na katu i čekao. A onda se pojavio i premijer Andrej Plenković sa 78 potpisa i dobio mandat za sastavljanje nove Vlade.

Izborni pobjednici dosad su puno puta dolazili k predsjedniku Republike s dokazom da uživaju potporu najmanje 76 potpisa saborskih zastupnika, ali nikad ovako. Nikad izborni pobjednik nije dolazio po premijerski mandat kod predsjednika koji je ujedno i izborni gubitnik jer se sâm natjecao na parlamentarnim izborima u želji da postane premijer, ali u toj avanturi izgubio. Zbog toga je susret Milanovića i Plenkovića na Pantovčaku bio povijestan. Nikad se takvo što nije dogodilo, a s obzirom na to da je Milanovićev potez na Ustavnom sudu proglašen neustavnim, pitanje je hoće li se ikad takvo što i ponoviti.

Pritom, sve se to dogodilo između dvoje ljudi čije je veliko rivalstvo, koje vuku još iz diplomatskih karijera tijekom 1990-ih, postalo glavna dinamika na hrvatskoj političkoj sceni, opisana i u nedavno objavljenoj knjizi Večernjeg lista "Neprijatelji iz čista mira". Spazivši među novinarima i autora te knjige, gore potpisanog, Plenković je, sjedeći u fotelji pored Milanovića na sofi, dobacio nešto u stilu: "evo vam materijal i za drugu knjigu". Milanović nije komentirao, nego je pokušao oživiti očito mrtvo-hladni razgovor između njih dvojice nekom svojom opaskom o klima-uređaju. Koji je radio, ugodno rashlađujući sobu u Uredu predsjednika, dok je Milanović objašnjavao da su dosad bili hladniji dani pa se klima ove godine još nije palila.

To što se dogodilo u petak malo iza deset sati na Pantovčaku predsjednik Milanović očito je drukčije zamišljao u svojim predizbornim planovima. Nije baš sasvim jasno kako je točno zamišljao da sâm sebi kao predsjednik Republike udijeli mandat kao budućem premijeru, ali očekivao je, nadao se i borio za to da upravo on nakon ovih izbora za Hrvatski sabor dobije potporu nove vladajuće većine i postane premijer umjesto Plenkovića. To se u petak nije dogodilo, tako da Milanović nije baš blistao od sreće. Plenković je njemu došao sa 78 potpisa i dobio mandat za sastavljanje nove Vlade. Milanović, koji nije dao ostavku dok je vodio neobičnu kampanju za poziciju premijera, ostaje predsjednik Republike. Tvrda kohabitacija se očito nastavlja, barem sudeći i prema tenzijama koje su se mogle osjetiti i u toj sobi na početku njihova susreta. Ne zna se jesu li se rukovali jer novinari i snimatelji još nisu stigli u sobu kad je stigao Plenković, gdje ga je već čekao Milanović. U istoj prigodi prije četiri godine Plenković se nije htio rukovati jer je vladala globalna pandemija koronavirusa. Ovaj put nema tog virusa, ali jedan drugi virus je u zraku između njih dvojice. Politički virus netrpeljivosti, koja je u protekla dva mjeseca samo narasla.

Plenković je novu vladajuću većinu sastavio u koaliciji HDZ-a i Domovinskog pokreta, a osim HDZ-ovih predizbornih partnera iz HSLS-a i HNS-a (i Marijane Petir), u novoj većini su i Vesna Vučemilović, koja je izabrana na listi Hrvatskih suverenista te pojedini zastupnici nacionalnih manjina. Ne svi, ne i zastupnici srpske nacionalne manjine iz redova SDSS-a. Oni nisu mogli ponovno ući u vladajuću koaliciju zbog politike DP-a, kojoj je Plenković očito morao popustiti jer drugi način za ostanak na vlasti nije vidio.

Nakon što je Milanoviću na kratkom sastanku iza zatvorenih vrata pokazao da ima dovoljan broj potpisa, Plenković je dobio mandat za sastavljanje nove Vlade u roku od 30 dana. Dobio je taj mandat od predsjednika Republike kojeg zapravo ne priznaje jer je u ranijim izjavama komentirao da Milanović de facto više nije u toj institucionalnoj ulozi nakon što se u kampanji za parlamentarne izbore pojavio na Glavnom odboru SDP-a, stranački svrstao i krenuo u kampanju pod nazivom Rijeke pravde.

Nakon završetka sastanka na Pantovčaku ni Plenković ni Milanović nisu davali izjavu novinarima. Pola sata nakon toga, na Iblerovu trgu započelo je predstavljanje SDP-ove liste za Europski parlament, a tu je bio i predsjednik stranke Peđa Grbin. U dvorani je bilo vruće, a klima-uređaj nije radio. Gore kod Milanovića, koji je ostao u svojoj zoni komfora u Uredu predsjednika, klima je radila, ali dolje u SDP-u vodstvo stranke ostavljeno je da se kuha i znoji pod pritiskom pitanja je li čitava avantura s Milanovićevom kandidaturom bila greška i, ako jest, tko će za nju preuzeti odgovornost.

Novinari su Grbina pitali hoće li sada, nakon što je Plenković od Milanovića dobio mandat za sastavljanje nove Vlade, čestitati Plenkoviću i HDZ-u. – Čestitao sam u izbornoj noći svim političkim strankama koje su izabrane u Hrvatski sabor. Ne vidim potrebu da čestitam i dalje bilo kome, a pogotovo ne onima koji su sklopili Vladu koja je očito usmjerena na to da se i dalje pljačka Hrvatska – odgovorio je Grbin.

FOTO/VIDEO Pogledajte susret na Pantovčaku: Plenković stigao kod Milanovića s potpisima