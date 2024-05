Plenković donio potpise, a Milanović komentirao klima uređaj: 'Ove godine nikad kasnije...'

Andrej Plenković stigao je danas oko 10.05 sati na Pantovčak. Predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću predao je potreban broj potpisa izabranih zastupnika te mu je povjeren mandat za sastavljanje Vlade. Po dolasku na Pantovčak, Plenković je u hodu poručio novinarima: "Dobro jutro. Ipak ste tu, to je dobro za demokraciju". Naime, s Pantovčaka su prvotno priopćili da predstavnici medija nisu predviđeni na sastanku, no potom su se još jednom oglasili te poslali upute za medije. Upute su uključivale informacije o tome kada i gdje predstavnici medija trebaju doći.

Plenkovićev i Milanovićev prvi susret novinari nisu zabilježili pa tako niti njihovo rukovanje. Oni su već sjedili dok su mediji na nekoliko trenutaka smjeli ući u prostoriju. Naime, predstavnici medija imali su mogućnost snimati te fotografirati, a Plenković je za to vrijeme uglavnom šutio. Milanović je, s druge strane, komentirao klima uređaj.

"Počela je klima raditi. Ove godine nikad kasnije", rekao je Zoran Milanović. Među predstavnicima medija bio je i Večernjakov Tomislav Krasnec koji se uživo javljao s Pantovčaka.

"Povijesna scena u Uredu predsjednika. Nismo uspjeli snimiti je li bilo rukovanja ovaj put između Plenkovića i Milanovića koji su u kampanji bili neočekivani rivali, nakon što se predsjednik Republike sam istaknuo kao kandidat za premijera na što je Ustavni sud rekao da on to ne može biti. Predsjednik Milanović očito je priželjkivao da on danas bude u poziciji da dobiva mandat za sastavljanje nove Vlade. Nejasno je tko bi njemu taj mandat dao. Premijer Andrej Plenković došao je s fasciklom u kojem su potpisi, dovoljan broj potpisa za sastavljanje treće uzastopne Vlade s njim na čelu", opisao je Krasnec odmah po odlasku iz Ureda predsjednika.

Niti Andrej Plenković, niti Zoran Milanović nisu imali konferencije za medije nakon susreta. Plenković je napustio Pantovčak, a potom se oglasio na platformi X. U objavi je naveo: "Nakon predaje 78 potpisa izabranih zastupnika u 11. saziv Hrvatskog sabora, povjeren mi je mandat za sastavljanje hrvatske Vlade. I u trećem mandatu nastavljamo raditi za boljitak Hrvatske".