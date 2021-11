Plenković o prosvjedu: To su politički paraziti, boje se bijele vatice, obični slabići

Premijer Andrej Plenković danas je u Sloveniji nakon sastanka sa slovenskim premijerom odgovarao na novinarska pitanja, te je komentirao subotnji prosvjed u Zagrebu protiv COVID-mjera.

Poručio je da su napadi na novinare nedopustivi, te da je prosvjed politička manifestacija.

- Najsnažnije osuđujem napad na vašeg kolegu Latkovića. Mislim da je to kukavički, bezobrazno i nije mi jasno zašto bi itko dovodio u pitanje rad novinara i medija. Vjerujem da će zagrebačka policija otkriti tko su počinitelji. Napadi na novinare su nedopustivi - ustvrdio je premijer,

Rekao je i da živimo u demokraciji te da nije problem prosvjedovati, iskazati svoj stav, neslagati se s mjerama i to glasno reći. Međutim, rekao je da je prosvjed, koliko je uspio razabrati, ipak dominantno političkog karaktera.

Snimka cijelog prosvjeda protiv Covid mjera na trgu bana Jelačića u Zagrebu

- U njega su se ukrcali gospoda iz Mosta, gospoda iz Domovinskog pokreta, residuae i reliquiae reliquiarum Živoga zida, ekshibicionist iz EP-a kojeg tamo nikad ne zna - Kolakušić, Milanović... To je jedini predsjednik neke članice Europske unije koji otvoreno ide protiv COVID-potvrda i mjera koje Vlada poduzima da bi zaštitila zdravlje. Mogu to gledati na način da je to bio jedan signal zahvalnosti prema Vladi i Stožeru koji su imali jedne od najfleksibilnijih mjera u EU gotovo dvije godine. To je bio signal zahvalnosti što u Hrvatskoj rade dućani, trgovački centri, kafići, restorani, frizeri, muzeji, kina... - kazao je Plenković, piše HRT.

Podsjetio je da je testiranje na COVID neinvazivan postupak.

- Svi ti junaci se boje male bijele vatice. Test je vatica koja traje pola sekunde. Ako im je vatica problem, nisu junaci nego slabići, paraziti i profiteri politički od krajnje desnice do ljevice. On se zaštitio kao lički medvjed s tri doze i onda pozivate ljude na prosvjed... Profiteri na strahoti preminulih i onih koji se bore za svaki dah, mislim da je to sramotno - ustvrdio je.

- Vlada nema luksuz da bude profiter na tuđoj smrti poručio je Plenković i upozorio: - Svaka smrt onoga tko je necijepljen, a mlad je, to su sve smrti koje su se mogle izbjeći

- Prosvjednici su došli iz političkih razloga, to samo slijepcu može biti nejasno. Ne gledam vas kao zabrinute građane u mrtvom strahu od male vatice koja nije nikakav lijek. Svi ti junaci kojima je premijer mrski neprijatelj, to su sve laži, istaknuo je Plenković, koji smatra da obavezno cijepljenje nije potrebno te drži da je velika većina odgovorna i racionalna.

Na pitanje kako mnogim prosvjednicima smeta što Stožer civilne zaštite nema saborski legitimitet, Plenković je rekao da su promijenili Zakon o civilnoj zaštiti te da Stožer sve radi na temelju zakona koji mu je dao ovlasti.

- Nije zadaća bilo kojeg predstavničkog tijela da se bavi micromanagementom upravljanja bilo kojom krizom. To ne postoji nigdje, pa ni u Hrvatskoj, rekao je Plenković, dodavši da je Ustavni sud potvrdio sve odluke Stožera do sada.

Premijer je komentirao i eurozastupnika Mislava Kolakušića koji je bio na prosvjedu u Zagrebu. Rekao je da "prodaje bozu narodu", a istodobno prima plaću od 8000 eura i nosi masku u business klasi zrakoplova.