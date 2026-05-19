Svinjogojcima zbog ASK 47 milijuna eura do 2028., pčelarima po matici 13,5

Nastavljamo donositi mjere koje odgovaraju stvarnim potrebama hrvatskih poljoprivrednika te osiguravaju stabilnost i konkurentnost domaće poljoprivredne proizvodnje, rekao je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Marinko Beljo. Resorno ministarstvo jučer je, uoči javnog savjetovanja, predstavilo tri prijedloga izmjena i dopuna pravilnika, kao i programa državne potpore, kojima je cilj dodatno rasteretiti poljoprivrednike, pojednostaviti administrativne postupke i omogućiti učinkovitiju provedbu potpora.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetovanosti i socijalnoj uvjetovanosti, koji se usklađuje s EU zakonodavstvom, omogućit će se pojednostavljenje mjera usmjerenih na smanjenje administrativnog opterećenja, učinkovitiju provedbu kontrola te brže odgovore na krize i potrebe za ulaganjima u sektoru poljoprivrede. Izmjene i dopune poljoprivrednicima pojednostavit će podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026. godinu, dok socijalna uvjetovanost neće dodatno opterećivati gospodarstva manja od 10 hektara.

Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa državne potpore za kompenzaciju smanjene vrijednosti tovnih svinja isporučenih na klanje iz zone ograničenja III uslijed primjene posebnih mjera za kontrolu ASK, nastavlja se financijska pomoć pogođenim gospodarstvima na području zone ograničenja III. Ministarstvo je za ovu godinu, čulo se, osiguralo dodatnih 5 milijuna eura, za 2027. osigurat će 13 milijuna eura, a za 2028. godinu 7 milijuna eura. Ukupan iznos kompenzacije u razdoblju od 2024. do 2028. iznosit će 47 milijuna eura, a produljuje se i razdoblje prihvatljivosti grla za potporu do 28. veljače 2028. godine.

Prijedlogom Pravilnika o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva, u 2027. se mijenja način podnošenja zahtjeva. Agencija za plaćanja uvest će digitalni način podnošenja zahtjeva putem AGRONET-a. Na zahtjev pčelara izmijenjen je maksimalni jedinični iznos u intervenciji Očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčela. Jedinični iznos potpore po selekcioniranoj matici pčela iznosi do 13,5 eura.

Izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2026. pojednostavljen je pak sustav kontrole te smanjeno administrativno opterećenje. Briše se obveza godišnjeg preispitivanja sustava kontrole uvjetovanosti, čime se omogućuje veća fleksibilnost u preraspodjeli sredstava unutar izravnih plaćanja prilikom isplate potpora. Jasnije su propisane i odredbe vezane za pojedine intervencije, sukladno zahtjevima poljoprivrednika.

Usto je i prolongiran rok za podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026. do 1. lipnja kako bi se poljoprivrednicima koji čekaju odluke o zakupu zemljišta omogućilo dovoljno vremena za upisivanje poljoprivrednog zemljišta u ARKOD i podnošenje zahtjeva.