Otvoren novi granični prijelaz između BiH i Hrvatske u Gradiški: 'Pripremamo sporazum s Hrvatskom'

Novi granični prijelaz Gradiška između Bosne i Hercegovine i Hrvatske otvoren je u utorak od 19 sati, potvrdio je za Hinu ministar sigurnosti BiH Ivica Bošnjak, a njegovu odluku pozdravila je i Europska unija. „Donesena je odluka da se granični prijelaz otvori od 19 sati, s nekim privremenim rokom trajanja”, rekao je Bošnjak. On je donio odluku o otvaranju ovog graničnog prijelaza nakon što tijekom dana državna vlada nije mogla donijeti odluku o tome.

Tijekom protekle noći urušen je dio mosta na starom graničnome prijelazu, koji je od tada zatvoren. No bošnjački ministri na današnjoj izvanrednoj sjednici Vijeća ministara nisu odobrili otvaranje novog prijelaza. Tijekom dana stvarale su se kilometarske kolone na ionako najprometnijem prijelazu. Ministar Bošnjak dodao je da BiH priprema sporazum s Hrvatskom kako bi se definitivno razriješili prijepori oko tog prijelaza.

Potez ministra Bošnjaka pozdravilo je i Izaslanstvo Europske unije u BiH, navodeći da privremeno rješenje omogućava stavljanje u funkciju novog graničnog prijelaza Gradiška, nakon problema na postojećem prijelazu izazvanih urušavanjem mosta. Iz EU su poručili da će ova privremena mjera pomoći u smanjenju gužvi, poboljšati protok robe i putnika te pružiti hitno rasterećenje prijevoznicima i gospodarstvenicima. Istaknuli su potrebu da se bez odlaganja krene ka održivom, dugoročnom rješenju.

Ograda mosta preko Save kod Gradiške na bosansko-hercegovačkoj strani, najfrekventnijeg graničnog prijelaza između Hrvatske i BiH, urušila se što je dovelo do obustave prometa, objavio je u utorak ujutro bosanskohercegovački auto-moto klub. Prema dostupnim snimkama koje su objavili lokalni mediji u BiH urušila se ograda dijela mosta koji je izgrađen početkom 60-ih godina prošlog stoljeća. Most kod Gradiške desetljećima je usko grlo u prekograničnom prometu jer ga svakodnevno prelaze stotine kamiona i putničkih vozila, a na bosanskohercegovačkoj strani od njega vodi tek uska cesta kroz naselje pa su česta zagušenja prometa. Zbog toga je sagrađen novi most preko Save kao i granični prijelaz no on još nije u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH.