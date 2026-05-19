Slatinska banka i stambena štedionica Solvera grade snažniju financijsku grupu s novim središtem u Zagrebu

Nova poslovna zgrada u zagrebačkoj Vukovarskoj ulici za Slatinsku banku nije tek nova adresa. Riječ je o potezu koji simbolizira novu razvojnu fazu Grupe Slatinska banka, obilježenu rastom poslovanja, integracijom Solvera stambene štedionice, jačanjem tržišne prisutnosti i širenjem poslovne mreže. Nakon godine u kojoj su ostvareni snažni poslovni rezultati, dovršene važne akvizicije i postavljeni temelji za daljnji razvoj, nova poslovna zgrada postaje vidljiv znak ambicija banke koja želi rasti stabilno, dugoročno i blisko svojim klijentima.

Slatinska banka danas se nalazi među manjim financijskim institucijama na hrvatskom tržištu. Istodobno, riječ je o banci koja i dalje inzistira na pristupu u kojem su odnosi s klijentima, lokalna prisutnost i dugoročno povjerenje važniji od agresivnog tržišnog nastupa.

„Iza nas je vrlo uspješna poslovna godina, a rezultati su potvrda da Grupu koju čini Solvera štedionica i banka vodimo stabilno, odgovorno i s jasnim smjerom. Ostvarili smo dva važna strateška iskoraka. Dobili smo odobrenje Europske središnje banke za stjecanje austrijske kreditne institucije Wüstenrot, što smatramo važnom potvrdom kvalitete upravljanja nakon zahtjevnog regulatornog postupka. Također, zaključili smo kupnju vlastite poslovne zgrade u poslovnom središtu Zagreba, čime smo dodatno ojačali razvojnu i operativnu platformu Grupe.“, ističe predsjednik Uprave Slatinske banke Andrej Kopilaš.

Dodaje kako ostvareni rezultati predstavljaju poticaj za daljnji razvoj, ali i potvrdu da se napredak može graditi disciplinom, ustrajnošću i predanim radom zaposlenika.

Na razini Grupe konsolidirana bruto dobit prije poreza, bez jednokratnog učinka kupnje Solvere, iznosila je 2,9 milijuna eura, dok je uz jednokratni učinak vezan uz tu transakciju ostvarena konsolidirana neto dobit od 24,1 milijun eura. Ukupna imovina dosegnula je 612 milijuna eura, neto krediti i predujmovi komitentima 434,7 milijuna eura, a depoziti 548,3 milijuna eura.

„Snažna depozitna baza i visoka razina likvidnosti za nas su važna potvrda stabilnosti izvora i povjerenja klijenata“, naglašava Kopilaš.

Najveći kreditni portfelj među malim bankama

Posebno se izdvaja činjenica da Grupa Slatinske banke danas među bankama do milijardu eura aktive ima najveći kreditni portfelj. U vremenu kada je bankarsko tržište obilježeno konsolidacijom i sve manjim brojem kreditnih institucija, taj rezultat govori o tržišnoj relevantnosti i sposobnosti banke da dugoročno prati potrebe građana i poduzetnika.

„Za nas to znači da smo blizu klijentima i da nam klijenti vjeruju. Kreditni portfelj rezultat je dugoročnog rada s građanima, poduzetnicima i obrtnicima diljem Hrvatske. Posebno je važno istaknuti da značajan doprinos tome daje i stambena štedionica Solvera, kroz snažnu prisutnost u stambenom kreditiranju, pri čemu kvalitetan portfelj potvrđuje da pratimo klijente u jednom od njihovih najvažnijih životnih ulaganja“, kaže Kopilaš.

Upravo se u toj kombinaciji tradicionalnog bankarskog poslovanja i specijaliziranih stambenih financijskih proizvoda nalazi jedna od najvećih razvojnih prednosti Grupe. Integracija Solvere stambene štedionice nije zamišljena samo kao vlasničko povezivanje dviju institucija, nego kao stvaranje šireg financijskog sustava koji klijentima omogućuje jednostavniji i potpuniji pristup financijskim uslugama.

Integracija Solvere: stvaranje jedinstvene financijske točke za klijente

Predsjednik uprave Solvera stambene štedionice Boris Zadro ističe kako su sinergijski učinci između banke i stambene štedionice već sada vidljivi, iako je riječ o procesu koji će se razvijati kroz dulje razdoblje.

„Banka je, prilikom donošenja odluke o stjecanju stopostotnog vlasničkog udjela u Štedionici, prepoznala brojne sinergijske efekte, a koji se u ovom vremenu nakon dovršetka transakcije postupno i materijaliziraju“, objašnjava Zadro.

Dio tih učinaka lako je mjerljiv – od bolje pregovaračke pozicije prema dobavljačima do optimizacije poslovnih prostora i organizacijskih procesa. No, kako kaže, važniji su oni dugoročni učinci koji će se tek postupno razvijati.

„Druga kategorija sinergijskih učinaka još je važnija kada je riječ o njihovom utjecaju na profitabilnost poslovanja, no njihova realizacija zahtijeva više vremena i kontinuiran angažman većeg broja ljudi.“, kaže Zadro.

Jedna od ključnih ideja integracije jest stvaranje jedinstvene financijske točke za klijente.

„Ideja cijelog odnosa između banke i štedionice jest klijentu pružiti kompletan financijski servis, odnosno od svakog prodajnog mjesta banke ili štedionice učiniti financijsku točku u kojoj bi klijent mogao zadovoljiti sve svoje financijske potrebe, bilo kroz ugovaranje proizvoda ili usluge iz redovne ponude banke odnosno štedionice ili iz palete proizvoda partnera s kojima surađujemo.“, pojašnjava.

Na hrvatskom tržištu takav koncept još uvijek nije čest. Model koji razvijaju Slatinska banka i Solvera temelji se na zadržavanju zasebnih pravnih identiteta, uz istodobno povezivanje distribucije, proizvoda i operativnih funkcija.

„Razvijamo, za pojmove hrvatskog tržišta, novi koncept suradnje društava, u kojem svako društvo zadržava pravnu osobnost i unaprjeđuje vlastite poslovne performanse, pri čemu osnovni fokus ostaje na dobrobiti naših klijenata, danas njih više od 100 tisuća“, ističe Zadro.

Nova poslovna zgrada kao platforma za budući razvoj

U takvom razvojnom kontekstu treba promatrati i kupnju nove poslovne zgrade u Vukovarskoj ulici, nekadašnjeg sjedišta Tehnike. Riječ je o investiciji koja za Grupu ima mnogo šire značenje od same nekretnine.

„Kupnju nove poslovne zgrade u Vukovarskoj gledamo kao promišljen i dugoročno racionalan poslovni potez, koji dolazi u trenutku kada Slatinska banka i Solvera stambena štedionica imaju jasan razvojni zamah. Riječ je o kvalitetnoj nekretnini na izvrsnoj lokaciji, u poslovnom središtu Zagreba, koja za nas ima i operativnu i razvojnu vrijednost.“, kaže predsjednik Uprave Slatinske banke Andrej Kopilaš.

Naglašava kako takva investicija nije pitanje prestiža, nego funkcionalnosti i dugoročnog planiranja.

„Nova lokacija omogućit će bolju organizacijsku povezanost dijela funkcija Slatinske banke i Solvere stambene štedionice, veću operativnu učinkovitost i kvalitetnije radno okruženje za zaposlenike, što nam je osobito važno. Vjerujemo da odgovorna financijska institucija mora ulagati i u uvjete rada svojih ljudi, jer upravo su zaposlenici temelj kvalitete usluge, odnosa s klijentima i dugoročne stabilnosti.“

Nova zgrada dodatno će povećati vidljivost Grupe na tržištu te ojačati njezinu prisutnost u Zagrebu, gdje banka vidi značajan prostor za daljnji rast.

„Prisutnost u jednom od najvažnijih poslovnih dijelova Zagreba dodatno jača vidljivost i banke i štedionice a time i tržišnu prepoznatljivost i dostupnost klijentima, partnerima i budućim zaposlenicima“, kaže Kopilaš.

Istodobno, dio prostora planira se komercijalno koristiti kroz najam, što potvrđuje racionalan pristup upravljanju imovinom.

„U upravljanju takvom imovinom želimo biti racionalni i učinkoviti, pa uz vlastito korištenje dijela prostora planiramo višak kapaciteta staviti u najam i tako ostvarivati dodatne prihode.“

Fokus na regionalni rast i blizinu klijentima

Uz jačanje prisutnosti u Zagrebu, Slatinska banka i Solvera planiraju daljnje širenje i jačanje poslovanja u drugim dijelovima Hrvatske. Posebno važnu ulogu pritom imaju Dalmacija, Istra, Kvarner i središnja Hrvatska.

„Akvizicijom Solvera stambene štedionice dobili smo i jaču prisutnost na jugu Hrvatske, dok je Slatinska banka tradicionalno snažnija na sjeveru, osobito u Slavoniji, i upravo u toj komplementarnosti vidimo važan prostor za daljnji rast“, objašnjava Kopilaš.

Strategija banke temelji se na uravnoteženom razvoju i postupnom jačanju prisutnosti na tržištima na kojima može ostvariti dugoročne odnose s klijentima.

„Naš je plan razvijati prisutnost podjednako i uravnoteženo i u Zagrebu, središnjoj Hrvatskoj, Dalmaciji, Istri i na Kvarneru, oslanjajući se pritom na ono što nam je najvažnije: blizinu klijentu, kvalitetu usluge i dugoročne odnose povjerenja.”

U fokusu ostaju građani, mali i srednji poduzetnici te obrtnici, odnosno segmenti tržišta u kojima banka vidi najveći potencijal za održivi rast.

„Glavne prilike vidimo u boljem povezivanju distribucije, širenju ponude i daljnjoj integraciji Banke i Solvere, dok su glavni izazovi i za nas, kao i za cijeli sektor, potreba za kontinuiranim ulaganjem u digitalizaciju i sigurnost”, kaže Kopilaš.

Dodaje kako odgovor banke na te izazove neće biti agresivan rast pod svaku cijenu.

„Naš odgovor na to nije brz ili agresivan rast, već stabilan i održiv razvoj na tržištima na kojima možemo biti relevantni i korisni klijentima.“ zaključio je.

U vremenu kada se bankarsko tržište ubrzano konsolidira, a odnosi s klijentima sve više sele u digitalni prostor, Slatinska banka pokušava graditi model koji kombinira stabilnost, lokalnu prisutnost i razvoj integriranih financijskih usluga. Nova poslovna zgrada u Zagrebu tako nije samo nova adresa, nego i simbol ambicije da se taj model dodatno učvrsti i razvija u godinama koje dolaze.