Bosqar kreće u prikupljanje 150 milijuna eura

Domaća investicijska grupacija Bosqar Invest pokrenula je proces upisa novih dionica Društva kroz javnu ponudu (SPO) s ciljem daljnjeg širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe, uključujući akvizicije. Na taj način planira, naime, prikupiti 150 milijuna eura svježeg kapitala, kojim bi se u prvom redu realiziralo dogovoreno preuzimanje stopostotnog udjela u PIK-u Vrbovec od Fortenova grupe. Zajedno s Panvitom i Mlinarom, vodeći hrvatski proizvođač mesa i mesnih prerađevina činio bi, smatraju iz Bosqara, snažnu regionalnu prehrambeno-poljoprivrednu platformu usmjerenu na dugoročni rast, operativnu izvrsnost i jačanje otpornosti opskrbnih lanaca u regiji.

Iz Bosqara su priopćili kako je u okviru ponude planirano izdanje do 5,892.185 novih dionica, u vrijednosti od 25,50 eura do 26,50 eura po dionici. Konačna cijena bit će određena nakon završetka drugog kruga ponude, uzimajući u obzir iskazani interes ulagatelja, tržišne uvjete i procjenu izglednosti rasta, čimbenika rizika i ostalih informacija koje se odnose na poslovanja Društva te će biti javno objavljena najkasnije jedan radni dan nakon završetka drugog kruga ponude, odnosno do 11. lipnja.

Ponuda počinje 1. lipnja. Prvi krug namijenjen je postojećim dioničarima i traje do 15. lipnja, a drugi krug, otvoren novim ulagateljima, do 10. lipnja 2026. Poseban dio ponude odnosi se na ESOP program za zaposlenike svih društava Bosqara u Hrvatskoj i Sloveniji koji imaju mogućnost ostvariti pravo na dodjelu dodatnih dionica po modelu 3+1, odnosno jednu dodatnu dionicu za svake tri kupljene, uz uvjet neprekinutog radnog odnosa i držanja dionica tijekom dvije godine.

Svaki radnik moći će upisati najviše 231 novu dionicu. Nakon procesa alokacije, plaćanja za upisane dionice te provođenja preostalih radnji za upis povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica, početak trgovanja novim dionicama Bosqara na Zagrebačkoj burzi očekuje se početkom srpnja.

– Planirano izdanje novih dionica za nas nije samo novo prikupljanje kapitala. Ovo vidimo i kao dodatno otvaranje kompanije prema tržištu te širenje baze investitora. Kao hrvatska kompanija listana na Zagrebačkoj burzi, želimo omogućiti i građanima, malim ulagateljima i zaposlenicima da sudjeluju u daljnjem rastu Bosqar Investa – izjavio je Darko Horvat, predsjednik Uprave Bosqara, holding kompanije Bosqar Invest grupe. Bosqar Invest danas posluje u 27 zemalja i zapošljava više od 18.500 zaposlenika. Grupa je na kraju ožujka 2026., na bazi zadnjih 12 mjeseci, ostvarila proforma prihode od 748 milijuna eura i prilagođenu proforma EBITDA-u od 101 milijun eura.