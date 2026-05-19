FOTO Zastave na pola koplja, puste ulice i upaljene svijeće: Drniš tuguje za ubijenim Lukom, cijeli grad otišao na pogreb
Drniš je danas grad u kojem se tišina gotovo fizički osjeća. Nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca, kojega je u subotu navečer vatrenim oružjem usmrtio 50-godišnji sugrađanin Kristijan Aleksić, u gradu je proglašen Dan žalosti.
Da podsjetimo, ubojstvo se dogodilo u subotu oko 23:05 na terasi obiteljske kuće osumnjičenog. Nakon toga uslijedila je potraga, a osumnjičeni je, prema dostupnim podacima, uhićen nakon otprilike 30 sati bijega na području Drniša.
Navodi iz ranijih postupaka protiv osumnjičenog, uključujući i raniju kaznenu osuđivanost te postupke zbog nezakonitog posjedovanja oružja, dodatno su potaknuli reakcije javnosti i rasprave o sigurnosnim propustima.