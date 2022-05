Plenković: Nedopustivo je da je toliki broj navijača išao napasti hrvatsku policiju

Premijer Andrej Plenković sazvao je konferenciju za medije nakon što je Europska komisija objavila kako Hrvatska više nema makroekonomskih neravnoteža nakon što su proteklih godina omjeri duga znatno pali i nastavljaju snažno padati.

- Bitno je da razumijemo da EU nastoji zbog trajanja pandemije Covid-19 povezati izlazak iz krize covida s novom situacijom nakon brutalne ruske agresije na Ukrajinu. Što se tiče Hrvatske i fiskalne politike želim kazati nekoliko bitnih stvari. Mi smo u ovom nacionalnom djelovanju za ublažavanje s rastom cijena i energenata već donijeli naš plan i program vrijedan pet milijardi kuna koji je imao za cilj ublažiti udar na građane i gospodarstvo zbog rasta cijena energenata. EU kaže da je bitno da se državama članicama omogući da pomogne građanima. To smo mi već napravili. Treba se u pogledu energetskoga paketa koncentrirati na obnovljive izbore energije i povećanje energetske učinkovitosti. Svaka država mora pronaći prostora kako da iznađe sredstva da bi se pomoglo građanima - rekao je Plenković.

- Komisija je utvrdila da Hrvatska nema više makroekonomskih neravnoteža. U toj kategoriji je samo Irska išla korak naprijed s Hrvatskom - rekao je Plenković.

- Svemu ovome što radimo pridonijela je provedba naše strategije za uvođenje eura. To je sidro za analitičare. Ta ocjena stanja Hrvatske ekonomije, Hrvatska koja je stabilna, pokazala je otpornost gospodarstva. Zbog toga imamo ovakvu ocjenu komisije danas. Ulazak u euro područje će dodatno osnažiti međunarodnu poziciju Hrvatske - kaže Plenković.

Upitan je je li pravo vrijeme za uvođenje eura.

- Uvođenje eura je obaveza Hrvatske iz sporazuma o pristupanju. Sada će krenuti intenzivna kampanja za građane, smatramo da će članstvo u euru biti veliki plus za Hrvatsku. Poboljšat ćemo svoj investicijski rejting, imati manje kamate za zaduživanje države, to znači manje kamate za poduzetnike, građane... - rekao je Plenković.

Je li na stolu uvođenje novog paketa za građane zbog inflacije?

- Mi smo reagirali jako dobro po svim poljima. Vidjet ćemo što možemo napraviti o cijenama naftnih derivata. Učinit ćemo daljnje iskorake kako bi se smanjio udar na standard građana. Kada budemo spremni, intervenirat ćemo ponovno, a to će biti na korist naših građana - rekao je Plenković.

Porezno rasterećenje plaća?

- Ako je netko napravio porezno rasterećenje, onda smo to mi. Ovaj rebalans je išao u smjeru podrške hrvatskoj ekonomiji i građanima - rekao je.

Upitan je i o neredima na autocesti.

- Osuđujem svako nasilje naročito nasilje nad pripadnicima hrvatske policije. Ovaj događaj na autocesti je grozan događaj, toliki broj navijača koji su išli napasti pripadnike hrvatske policije, to je nedopustivo. Istraga će rasvijetliti kako je do toga došlo. Protivimo se bilo kakvom nasilju, a naročito na sportskim natjecanjima. To je puno širi fenomen, postoje brojne konvencije koje nastoje da se pravnim aktima prevenira ovakvo nasilje, a onda i kaznenom politikom da se kazne oni koji vrše to nasilje. Ovaj slučaj je bio specifičan i krajnje neuobičajen. Nije mi poznato da je bilo ovako veliko nasilja kao što se dogodilo u subotu navečer - rekao je Plenković.