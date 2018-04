Plenković sada požalio što je slušao Stiera i išao s Mostom

Andrej Plenković i Davor Stier simbolički su mogli predstavljati pomirbu generacija potomaka “ustaša i partizana”. Njihovo podrijetlo, svjetonazor, obiteljska povijest nisu ih priječili da jedan dio političke karijere tijesno surađuju. Upoznali su se još u Ministarstvu vanjskih poslova, surađivali su i u administraciji tadašnje premijerke Jadranke Kosor – Plenković je bio državni tajnik u MVP-u i poslije kandidat za njezina zamjenika na izborima u HDZ-u, a Stier je bio međunarodni tajnik HDZ-a – a vjerojatno su se najbolje upoznali tijekom mandata u Europarlamentu.

Stier i Plenković nikada nisu bili kućni prijatelji, kažu HDZ-ovi europarlamentarci, ali njihov je odnos u prijateljskom smislu ipak bio više od tek kolegijalnog. HDZ-ovi eurozastupnici, pa tako i Plenković, u parlamentu su se oslanjali na Stierove procjene kada se glasalo o svjetonazorskim pitanjima.

Puklo i s Jelićem

Stierovo su područje, naime, bile teme koje su se ticale svjetonazora i naši izvori kažu da ni Plenković ni itko od ostalih HDZ-ovih eurozastupnika nije pokazivao neslaganje sa Stierovim stavovima. Štoviše, Plenković je u kandidaturi za šefa HDZ-a, a kasnije i na parlamentarnim izborima, uz Damira Krstičevića, Ivanu Maletić i Tomislava Ćorića kao najbliže suradnike izabrao upravo Stiera i Damira Jelića. Demokršćanski i konzervativni Stierovi i Jelićevi stavovi svima su i tada bili dobro poznati, a Plenković je tim dvojcem očito htio kompenzirati deficit koji je smatrao da ima na tim područjima, a što bi mu članovi HDZ-a možda zamjerili. Godinu i pol poslije između Stiera i Plenkovića došlo je do konačnog političkog, vjerojatno i prijateljskog, razlaza koji je počeo Stierovom ostavkom na mjesto ministra vanjskih poslova kada je Plenković iz Vlade izbacio Most, a prigrlio HNS.

Raspao se i odnos Plenkovića i Jelića, ali i Plenkovića i Ivane Maletić, a svemu je u konačnici kumovala Istanbulska konvencija, na čijoj ratifikaciji uz podršku svih u HDZ-u inzistira Plenković.

“Molio sam te, a ti si odbio”

Plenkovićeve i Stierove pozicije sada su takve da Plenković očekuje njegovu ostavku na mjesto političkog tajnika, ali Stier je ne želi podnijeti. Plenković mu je na sjednici Predsjedništva HDZ-a poručio da ne vidi načina kako da ostane politički tajnik ako ne podrži Istanbulsku konvenciju, ali Stier je ostao čvrsto protiv Konvencije. Izvori iz HDZ-a kažu da se Plenković libio smijeniti Stiera jer ne želi od njega raditi žrtvu i time podizati njegove dionice na političkom tržištu, dok Stier čeka da ga Plenković smijeni ako ga više ne vidi na toj poziciji. Plenkoviću, nakon što Stier u Saboru digne ruku protiv Konvencije, neće preostati drugo nego da Predsjedništvu HDZ-a predloži njegovu smjenu. Kulminaciji netrpeljivosti nekad bliskih suradnika pridonijela je i Stierova izjava o tome da ne možeš tražiti podršku Crkve uoči izbora, a kada dođeš na vlast zaboraviti kršćanske vrijednosti, što je bila jasna kritika upućena Plenkoviću.

No zanimljiv je još jedan detalj. Nakon propasti saveza Plenković – Stier Plenković se, izgleda, pokajao i zato što je slušao Stierove političke savjete. Stier je, naime, uz Zlatka Hasanbegovića (tada još člana HDZ-a) i Gorana Marića bio najveći zagovornik koalicije HDZ-a i Mosta jer je tu koaliciju smatrao HDZ-ovim strateškim savezom za budućnost.

– Nisam bio previše sklon koaliciji s Mostom, ali neki su me uvjerili da je to najbolje – navodno je Plenković rekao na zadnjem Predsjedništvu HDZ-a misleći na Stiera. Naši izvori prenose i da je navodno Stieru rekao: “Molio sam te da kao osoba bliska Mostu razgovaraš s njima i odgovoriš ih da glasaju protiv ministra Marića, ali ti si to odbio”. Prema našim informacijama, Stier je zajedno s Plenkovićem i Božinovićem sudjelovao u razgovorima s Mostom, međutim moguće je da je Plenković od Stiera tražio i dodatne razgovore s Mostovim čelnicima...