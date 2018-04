'To je nedopustivo. Ako je Stier aludirao na bilo koga u stranci, mora se očitovati'

Premijer Andrej Plenković nakon Izbornog sabora Zajednice poduzetnika i obrtnika Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu osvrnuo se na jučerašnji sastanak u Banskim dvorima s predsjednikom HNS-a Ivanom Vrdoljakom oko natječaja za Ekspertnu radnu skupinu.

"Koalicija je stabilna, to ste čuli i od gospodina Vrdoljaka. Mislim da ćemo pronaći rješenje koje će biti najbolje", rekao je. O Matku Glunčiću, kaže, nisu razgovarali. "Nije ERS jedina tema. Razgovarali smo o nizu temu jer se dugo nismo vidjeli", dodao je.

Podsjetimo, kako je danas objavio Večernji list, Plenković je na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva rekao: - Budeš li glasao protiv ratifikacije Istanbulske konvencije, ne vidim načina da ostaneš politički tajnik -. Stier, neslužbeno doznaje Večernji, ostavku neće podnijeti i glasat će protiv ratifikacije Konvencije.

Novinari su Plenkovića danas pitali što ako je izjavom o antiklericima Stier aludirao upravo na njega.

"Ja mislim da je to nedopustivo. To nije točno. Nije mi jasno ako je aludirao na bilo koga u stranci... Mora se do kraja očitovati. Mislim da smo s postupkom ratifikacije ove Konvencije, ušli u bit, želimo jaču zaštitu žena od nasilja, a ideološka pitanja smo adresirali Interpretativnom izjavom. Radi se o ispunjavanju predizbornog obećanja iz kampanje, nema promjene smjera. To je jedna vrsta demagogije i dezinformacije koja još nije viđena. Kako to da naši kolege iz sestrinskih stranaka konsenzusom uspijevaju donijeti ovakve dokumente, pa i HDZ BiH", rekao je Plenković, javlja N1.

Plenković optimističan u vezi postizanja nagodbe u slučaju Agrokor

Premijer Andrej Plenković komentirao je i istuaciju oko Agrokora. Izrazio je optimizam da će se podmirenje vjerovnika Agrokora nagodbom postići do 10. srpnja, do kada je produljen rok za taj postupak, te istaknuo kako je Vlada odvažnim potezom u proteklih godinu dana spriječila gospodarske, financijske i za tržište rada izuzetno negativne posljedice, koje se, rekao je, zapravo nisu ni osjetile.

U zamršenoj situaciji u kojoj su financijski vjerovnici u najvećoj mjeri ti koji su zatečeni logično je da buduća struktura vlasništva reflektira one koji su u toj poziciji, rekao je Plenković novinarima u stanci izbornog sabora HDZ-ove Zajednice poduzetnika i obrtnika, odgovarajući na upit o ulasku ruskih investitora u vlasnički udjel Agrokora.

"Što se tiče geostrateških elemenata, nikada kao Vlada nismo imali rezerve prema bilo kojem investitoru koji će u Hrvatskoj poslovati sukladno propisima i standardima i to pokazuje da nemamo nikakvu skepsu... Ima li teorija zavjera - mislim da ne. Smatram da su svi oni koji su davali novac to činili u vjeri u neki poslovni plan ili projekt, a ne s ambicijom za nešto drugo i da buduća vlasnička struktura koja će imati ruske, američke, europske, domaće i razne druge vlasnike u biti karakterizira globalno gospodarstvo," rekao je Plenković.

"S te strane bitna je ekonomska budućnost kompanije, njezina profitabilnost i u konačnici ekonomska budućnost svih koji su na nju naslonjeni. Ne vidim nikakav strah i siguran sad da će financijski vjerovnici i banke u nekoj budućnosti gledati i neki drugi izlaz jer nisu tu da se bave maloprodajom ili bilo čime drugim," rekao je Plenković.

Istaknuo je da hrvatska država, davši sudu mogućnost da imenuje izvanrednu upravu, nije dopustila da se u tom procesu procesu donose bilo kakve odluke koje bi bile arbitrarnog karaktera.

Ocijenio je kako je važno da je osigurano vrijeme za prilagodbu brojnih partnera kompanije da stanu na noge i opstanu, ustvrdivši kako nije došlo do gubitka radnih mjesta i da je ekonomskom nagodbom osigurana njihova budućnost. Važno je, kazao je, da se takva situacija ne ponovi, važan je način poslovanja, poštovanje zakonskih rokova, plaćanje poreznih obveza, neulažanje u međuovisne aranžmane koji su na rubu održivosti, jer kada se dogodi kriza vidi se koliko su komplicirani, rekao je Plenković. Dodao je kako bi transformativni učinak tog procesa trebao omogućiti cijelom hrvatskom gospodarstvu zakonito kvalitetno poslovanje.

Potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić rekla je da se u budućoj vlasničkoj strukturi Agrokora reflektira struktura njegovih vjerovnika, financijskih institucija, fondova, obveznica koje su tijekom prethodnog razdoblja prije formiranja izvanredne uprave posuđivali novac. "Govorimo o 57 milijardi kuna, priroda je procesa i inslovencijskog postupka da se vjerovnici koji su posuđivali novac naplaćuju na način da se jedan dio dugova prenosi na novi dug, drugi će se naplatiti kroz vlasništvo, a dio će se morati otpisati," rekla je Dalić.

Milošević: Borba za poduzetnike je ujedno borba za interese građana

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković istaknuo je kako je Izborni sabor HDZ-ove Zajednice poduzetnika i obrtnika prigoda za stavljanje u fokus hrvatskog gospodarstva, rasta i razvoja i svega što je Vlada radila proteklih godina na poboljšanju rasta, smanjenju duga, povećanju suficita, podizanje kreditnog rejtinga, rastu zapošljavanja, smanjenju nezaposlenosti, stvaranju pozitivnog ozračja za zapošljavanje za poduzetnike i obrtnike. Taj krug ljudi ima društvenu odgovornost i da svoju ambiciju, odvažnost i ideju kojom žele boljitak za svoju tvrtku stave u funkciju zemlje i društva, rekao je.

"Vjerujem da će Ivan Domagoj Milošević, kao kandidat za predsjednika na Izbornom saboru, dobiti podršku i nastaviti kvalitetno voditi Zajednicu idućih nekoliko godina," rekao je Plenković novinarima.

Ivan Domagoj Milošević naglasio je da žele osnažiti Zajednicu poduzetnika i obrtnika i izrazio uvjerenost da je borba za njihove ujedno borba za interese svih građana jer bez jakih poduzetnika nema ni jakog gospodarstva, rasta plaća mirovina i socijalnih prava i svega što hrvatsko društvo očekuje.

Bit ćemo snažna podrška Vladi u provođenju strukturnih reformi kako bismo snažno napredovali, jer Hrvatska ima potencijal, a hrvatski poduzetnici imaju želju volju i optimizam za sudjelovanjem u reformama i uklanjanjem prepreka u poslovanju i poreznom opterećenju koje vlada već provodi, rekao je Milošević.

