Plenković Milanoviću: 'Ako je hrabar, nek izađe na izbore i idemo, tu smo u istom kvartu'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon mise u crkvi Svetog Blaža u Zagrebu. "Želim vam blagoslovljenu Cvjetnicu. Lijepo je da se okupilo puno ljudi, vidi se dobro ozračje među ljudima uoči najvećeg kršćanskog blagdana", kazao je uvodno premijer, nakon čega je komentirao aktualne političke teme.

Istaknuo je da će HDZ uskoro objaviti svoj izborni program te da su u tijeku finalne konzultacije sa županijskim čelnicima oko sastava lista. Rekao je i da nema planiranih iznenađenja na listama. "Bit će ljudi koje su predložile naše županijske organizacije, oni koji su vidljivi, ministri, oni koji su u Saboru. Nema tu nikakvih iznenađenja", rekao je. "Zašto mijenjati ono što dobro funkcionira?" upitao je kasnije.

Plenković je odgovorio i SDP-ovom Arsenu Bauku, koji je kritizirao HDZ zbog nedostatka dogovorene koalicije. "Gdje će se oni hvaliti o koaliciji? Pa njih je maloprije bilo 10-11, a sad stranke redom otpadaju. Sad vidim i da je Davorko Vidović rekao da mu je drago da nije bilo na propalom prosvjedu, ne zna se koji je bio slabiji u ovih pet gradova. Razvodnilo se to sve skupa jer ničega u biti ni nema. Fabriciranje kriza kojih nema. U Hrvatskoj se živi puno bolje nego prije, naravno trebamo još raditi i truditi se, ali, realno, ljudima su sada veće plaće, veće mirovine, imamo nikad veću zaposlenost", kazao je, nakon čega se nastavio hvaliti postignućima svoje Vlade.

Kaže da oporba pokušava "fabricirati krizu". "Nije im to prošlo, a Milanović, kršitelj Ustava, im je otjerao birače. Da je pomogao nešto, ne bi se jučer dogodio ovakav fijasko gdje god su bili. Naravno da su ljudi konsternirani, zabrinuti, pitaju se što sve s tim čovjekom nije u redu pa da radi ovakav cirkus i rušilački pohod na Ustav", kazao je Plenković.

VEZANI ČLANCI:

Nastavio je potom kritizirati predsjednika Zorana Milanovića te ga pozvao na sučeljavanje na izborima ili čak na ostavku. "Kršitelj Ustava je jedna velika prevara", poručio je, dodajući da s "Milanovićem očito nešto nije u redu. "To govore svi. To je veliki problem. Kod njega je sve fejk i ovo što sad čini je kukavičko oponašanje. Ako je hrabar, nek izađe na izbore i idemo, tu smo u istom kvartu, idemo tu u prvu jedinicu, hajmo se sučeliti. On je cijeli fejk. Može dvoboj, daj ostavku i može odmah", zaključio je.

GALERIJA Snijeg u Hrvatskoj