Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 66
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PORUKA PREMIJERA

Plenković pozdravio Trumpov plan: 'Oslobađanje talaca i mir u Gazi konačno su nadohvat ruke'

Zagreb: Plenković na sjednici Vlade predstavio nove mjere, poskupljenja od 1. studenog
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Vesna Klanac/Hina
04.10.2025.
u 12:15

Hamas je u petak izjavio da će pristati na samo neke aspekte plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi, uključujući oslobađanje talaca i predaju uprave nad enklavom, ali da će tražiti pregovore o mnogim drugim uvjetima.

Premijer Andrej Plenković u subotu je pozdravio plan predsjednika Donalda Trumpa o oslobađanju izraelskih talaca i uspostavi mira u Pojasu Gaze i pozvao obje strane da nakon dvije godine rata iskoriste ovu priliku za prekid nasilja. "Oslobađanje talaca i mir u Gazi konačno su nadohvat ruke. Pohvaljujemo vodstvo predsjednika Trumpa i pozivamo obje strane da iskoriste ovu priliku za prekid nasilja", napisao je premijer na X-u.  "Taoci moraju biti oslobođeni, oružje položeno, a borbe zaustavljene bez odgode", dodaje Penković u objavi na društvenoj mreži. Također istuče da je "nakon gotovo dvije godine rata, mir hitno potreban i da će Hrvatska i dalje snažno podržavati sve napore da se on postigne".

Hamas je u petak izjavio da će pristati na samo neke aspekte plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u Gazi, uključujući oslobađanje talaca i predaju uprave nad enklavom, ali da će tražiti pregovore o mnogim drugim uvjetima. Hamas nije rekao hoće li pristati na uvjet da se razoruža, zahtjev Izraela i SAD-a koji je prethodno odbacio.

U svojoj jučerašnjoj izjavi, Hamas dodaje da "cijeni arapske, islamske i međunarodne napore, kao i napore američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji poziva na okončanje rata u pojasu Gaze, razmjenu zarobljenika i trenutni dolazak pomoći", među ostalim uvjetima. Taj islamistički sunitski pokret, koji se nalazi na popisu terorističkih organizacija u EU-u, SAD-u te brojnim drugim zemljama, uključujući i arapske, poručio je da pristaje na oslobađanje taoca, živih i mrtvih, prema formuli za razmjenu sadržanoj u prijedlogu predsjednika Trumpa, uz potrebne uvjete na terenu za provedbu razmjene.

No, Hamas je dodao: "U tom kontekstu, pokret potvrđuje svoju spremnost da odmah, putem posrednika, uđe u pregovore kako bi se raspravili detalji." Trumpov plan predviđa trenutni prekid vatre, razmjenu svih talaca koje drži Hamas za palestinske zatvorenike koje drži Izrael, postupno povlačenje Izraela iz Gaze, razoružanje Hamasa i uvođenje prijelazne vlade koju vodi međunarodno tijelo.
Ključne riječi
pojas gaze Donald Trump Hamas Andrej Plenković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još