ULTIMATUM SAD-A

Trump zaprijetio Hamasu: Rok vam je do nedjelje. Slijedi vam pakao ako ne prihvatite dogovor

U.S. President Donald Trump signs an executive order in the Oval Office of the White House
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS
Večernji.hr
03.10.2025.
u 17:00

Trump u objavi navodi da je dogovor koji je predstavio podržan „od strane velikih, moćnih i vrlo bogatih zemalja Bliskog istoka“ zajedno sa SAD-om i Izraelom

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na platformi Truth Social oštru poruku i ultimatum Hamasu, tražeći da militantna skupina prihvati predloženi mirovni sporazum za Gazu do nedjelje u 18:00 po vremenu Washingtona. U objavi je Trump govorio o „posljednjoj šansi“, upozorio na posljedice „kao nikada prije viđene“ ako se sporazum ne prihvati i pozvao sve nevine Palestince da se odmah premjeste na „sigurnija mjesta“. 

U tekstu objave Trump optužuje Hamas da je nasilna prijetnja  i  ponovno je posjetio na napad 7. listopada 2023. koji je u njegovom opisu „masakar“  tvrdeći također da je „više od 25.000 Hamas ‘vojnika’ već ubijeno“. Trump tvrdi da su mnogi preostali borci „okruženi“ te da će, ukoliko sporazum ne bude postignut, uslijediti golema vojna akcija. 

Trump u objavi navodi da je dogovor koji je predstavio podržan „od strane velikih, moćnih i vrlo bogatih zemalja Bliskog istoka“ zajedno sa SAD-om i Izraelom te da će predloženi plan, po njegovim riječima, „spasite živote svoji  preostali Hamas boraca“ ako prihvate uvjete. Prema izvještajima, plan podrazumijeva razoružanje Hamasa, razmjenu talaca za zatvorenike i prijelaznu upravu za Gazom, što su elementi koji su se već pojavljivali u američkim prijedlozima. U objavi je Trump poručio civilima „molim da svi nevini Palestinci odmah napuste područja potencijalne velike buduće smrti za sigurnija područja Gaze“ obećavši da će „svi biti zbrinuti od onih koji čekaju pomoći“. 
Ključne riječi
SAD Izrael sukob na Bliskom istoku Hamas Donald Trump

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar Tombstone
Tombstone
17:29 03.10.2025.

Sad ce doci do problema kad napokon svi skuze da je 98% Palestinaca Hamas.

ZO
zoranlelic
18:10 03.10.2025.

Nemožeš im prijetiti onim što već imaju. Vidi s Netanyahuom da od onih svojih picckica napravi vojsku pa možda nešto i bude.

Avatar Knez Drpimir
Knez Drpimir
17:42 03.10.2025.

Ako su Rusi mogli protjerati milijune autohtonih Nijemaca i od Konigsberga napraviti propast, mogu i Izraelci poboljsati Gazu i rijesiti se useljenih Arapa

