Trump zaprijetio Hamasu: Rok vam je do nedjelje. Slijedi vam pakao ako ne prihvatite dogovor

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na platformi Truth Social oštru poruku i ultimatum Hamasu, tražeći da militantna skupina prihvati predloženi mirovni sporazum za Gazu do nedjelje u 18:00 po vremenu Washingtona. U objavi je Trump govorio o „posljednjoj šansi“, upozorio na posljedice „kao nikada prije viđene“ ako se sporazum ne prihvati i pozvao sve nevine Palestince da se odmah premjeste na „sigurnija mjesta“.

U tekstu objave Trump optužuje Hamas da je nasilna prijetnja i ponovno je posjetio na napad 7. listopada 2023. koji je u njegovom opisu „masakar“ tvrdeći također da je „više od 25.000 Hamas ‘vojnika’ već ubijeno“. Trump tvrdi da su mnogi preostali borci „okruženi“ te da će, ukoliko sporazum ne bude postignut, uslijediti golema vojna akcija.

Trump u objavi navodi da je dogovor koji je predstavio podržan „od strane velikih, moćnih i vrlo bogatih zemalja Bliskog istoka“ zajedno sa SAD-om i Izraelom te da će predloženi plan, po njegovim riječima, „spasite živote svoji preostali Hamas boraca“ ako prihvate uvjete. Prema izvještajima, plan podrazumijeva razoružanje Hamasa, razmjenu talaca za zatvorenike i prijelaznu upravu za Gazom, što su elementi koji su se već pojavljivali u američkim prijedlozima. U objavi je Trump poručio civilima „molim da svi nevini Palestinci odmah napuste područja potencijalne velike buduće smrti za sigurnija područja Gaze“ obećavši da će „svi biti zbrinuti od onih koji čekaju pomoći“.