Plenković: Povisuje se osnovica plaća za 6%, dogovorili smo i podizanje božićnice i regresa

Predstavnici sindikata javnih i državnih službi održali su novi krug pregovora s Vladom o povećanju osnovice plaća. Na pregovorima je bio i premijer Andrej Plenković koji se nakon sastanka obratio medijima.

Vlada je sindikatima ponudila povećanje osnovice plaće za 6 posto od 1. listopada te još 2 posto od 1. travnja iduće godine. Ponuđeno je i povećanje božićnice i regresa za 250 kuna, odnosno na 1750 kuna te dar za dijete na 750 kuna. Članovi sindikata još moraju odlučiti hoće li to prihvatiti, a odluku će donijeti do ponedjeljka.

- Postignut je kompromis između Vlade i sindikata. Dogovoreno je da se s 1. listopada povisi plaća za 6 posto, a da isto tako povećanje od 1. travnja bude 2 posto. Dogovorili smo da se formalni pregovori u idućoj godini nastave u trećem tjednu rujna. Dogovorili smo podizanje božićnice s 1500 kuna na 1750 kao i povećanje regresa te dara za dijete s postojećih 600 kuna na 754 kune. To je rezime današnjeg dogovora - kazao je premijer Plenković.

- Svi sindikata će s ovom ponudom ići na referendum i pred članove za izjašnjavanje. U slučaju prihvaćanja ponude, u ponedjeljak će se potpisati ugovor - rekla je predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.

- Što se tiče 6 posto, to je trošak od oko 600 milijuna kuna. Kroz rebalans je to realno. Što se tiče povećanja od 2 posto to je još oko 500 milijuna kuna. Ovo nije 2008. godina - kazao je Plenković.

- Ovo nije bila utakmica tko će koga pobijediti. Napravili smo pravi zajednički potez u duhu razumijevanja i poštovanja - kazao je premijer.