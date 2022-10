Ovo su stvarne plaće na Jadranu u špici sezone: Konobari zarađuju oko pet tisuća kuna, evo kako stoje ostali

Slastičarnica u najmu, recenzije odlične, otvorena nedavno, posao stalni, ne radi se do kasno, gosti uglavnom lokalci, tu i tamo koji turist... Tražim djelatnicu!' , vapila je ljetos vlasnica čudeći se što nitko ni da pita za plaću, upita danima nula. 'Restoran na otoku, traži se konobar, plaća 13.000 kuna', vrtio se bezuspješno neko vrijeme oglas usred ljeta.



'Traže se dva kuhara, mjesečna plaća 35.000 kuna, osam do deset sati rada, smještaj osiguran kao i obrok u samom restoranu', još jedan je od oglasa koji je proteklog ljeta izazvao veliku pažnju javnosti, ali i dosta nevjerice. Iako, poslodavci pritisnuti nestašicom radne snage, (napokon) uistinu nisu puno štedjeli na plaćama. No, i da su ga svijećom tražili, dobrog radnika mnogi nisu uspjeli naći. Prema anketi Udruge poduzetnika u hotelijerstvu ove je sezone, i pored gotovo 30.000 uvezenih stranih radnika, ostalo nepopunjeno oko 7.500 radnih mjesta.