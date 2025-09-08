Naši Portali
PREMIJER U KORČULI

Plenković: Otoci nisu periferija, već strateško bogatstvo Hrvatske

Korčula: Plenković uručio ugovore iz resora regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te zaštite okoliša i zelene tranzicije
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Baldo Marunčić/Hina
08.09.2025.
u 16:17

„Na 53 nastanjena hrvatska otoka živi oko 128 tisuća stanovnika. U našoj smo politici dokazali da su nam otoci prioritet", rekao je Andrej Plenković

Premijer Andrej Plenković poručio je u ponedjeljak u Korčuli na sastanku Otočnog vijeća kako otoci nisu periferija, već strateško bogatstvo Hrvatske, a da je Vlada u proteklim mandatima u otoke uložila više od četiri milijarde eura. Plenković je istaknuo kako se svako četvrto noćenje u Hrvatskoj ostvaruje na otocima, koji tako daju ogroman doprinos rastu hrvatskog BDP-a, a značajni su i za hrvatsku kulturu i identitet.

„Na 53 nastanjena hrvatska otoka živi oko 128 tisuća stanovnika. U našoj smo politici dokazali da su nam otoci prioritet. Nastojat ćemo izgraditi bolji zakonski okvir i osigurati više sredstava na raspolaganju kako bi se poticao i olakšao život na otocima. Imamo prijedlog Zakona o otocima i novi Zakon o regionalnom razvoju, a ujedno se intenziviraju pregovori o novom višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2028-2034.“, rekao je Plenković.

„Politika ravnomjernog regionalnog razvoja koju provodimo proteklih devet godina itekako je polučila rezultate u pogledu funkcionalne i fiskalne decentralizacije te institucionalne suradnje. U našim smo dosadašnjim mandatima u otoke uložili četiri milijarde eura, čime financijski pratimo tu politiku“, rekao je Plenković i najavio osnivanje Savjeta za Jadransku Hrvatsku, po uzoru na Savjet za Slavoniju, a uključivat će sedam jadranskih županija.

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman istaknula je kako je u odnosu na 2016. godinu broj aktivnih gospodarstvenika na otocima porastao za više od 40 posto. „Upravo je gospodarska aktivnost preduvjet za život i ostanak ljudi na otocima. I broj zaposlenih se povećao za 38 posto. Prosječna neto plaća u odnosu na 2016. godinu porasla je za skoro 60 posto. Veseli i rast broja djece u vrtićima za više od pet posto. Vjerujem da će se ovi trendovi, koji pokazuju demografsku revitalizaciju, nastaviti i u idućim godinama“, rekla je Mikuš Žigman i najavila da će novi Zakon o otocima unaprijediti postojeće mjere i uvesti nove, s naglaskom na digitalnoj tranziciji otoka i unaprjeđenju zdravstvene zaštite.

Na sastanku se govorilo i o održivom stanovanju na otocima, zdravstvenoj zaštiti, javnoj vodoopskrbi i javnoj odvodnji otpadnih voda na otocima te k otočnoj marikulturi i održivom plavom gospodarstvu na otocima.

Uoči sastanka, uručeno je petnaest ugovora i četiri odluke iz resora regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te zaštite okoliša i zelene tranzicije, ukupno vrijednih 31 milijun eura. Premijer Plenković je prethodno u Blatu sudjelovao u programu obilježavanja početka školske godine u Osnovnoj školi „Blato“ i Srednjoj školi „Ivo Padovan“.

Andrej Plenković

