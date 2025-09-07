Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
RAZARANJE CIVILNIH OBJEKATA

Hrvatska vlada osudila ruske napade na civilne objekte i zgradu ukrajinske vlade

Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
07.09.2025.
u 14:03

Među troje poginulih u ruskim napadima na Kijev tijekom noći, u kojima je ozlijeđeno 18 osoba, a zapaljene su brojne zgrade u glavnom gradu, uključujući i sjedište vlade, bilo je i jedno dijete

Rusija napadima na civile i zgradu vlade u Ukrajini pokazuje da ne želi primirje, reagirala je u nedjelju vlada premijera Andreja Plenkovića na X-u na najnovije ruske napade na Kijev.  "Razaranje civilnih objekata i napadi na zgradu ukrajinske vlade iznova pokazuju da Rusija ne želi primirje. Snažno stojimo uz #Ukrajinu i nastavljamo joj pružati sveobuhvatnu pomoć. Izražavamo sućut obiteljima žrtava sinoćnjeg napada te solidarnost s @ZelenskyyUa i @Svyrydenko_Y", objavila je hrvatska vlada na X-u. 

Među troje poginulih u ruskim napadima na Kijev tijekom noći, u kojima je ozlijeđeno 18 osoba, a zapaljene su brojne zgrade u glavnom gradu, uključujući i sjedište vlade, bilo je i jedno dijete, objavili su u nedjelju ukrajinski dužnosnici, prenosi Reuters. Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko rekla je da je glavna zgrada vlade prvi put od početka rata oštećena i da vatrogasci gase požare.

Kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je odmah nakon napada izbio požar u zgradi vlade u centru grada, koji je započeo kišom dronova, a zatim su uslijedili raketni napadi.

Ključne riječi
rat u Ukrajini Andrej Plenković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
13
HRVATSKO PRAVOSUĐE U 2025.

FOTO Stisne li van na ovom sudu čeka vas šok: 'Žalosno je sve to ali tu, osim ministarstva, nitko ništa ne može'

- Katastrofa je sve to kako izgleda ali mi smo već navikli. Sud kao sud nema sredstava za neka veća ulaganja, a Zagreb je izgleda za nas zaboravio tako da mi koji tu godinama radimo smo već i navikli na sve to koliko se može naviknuti. Problem je kada dođe netko sa strane i vidi sve to pa ostane šokiran po malo – kažu nam zaposlenici vinkovačkog suda s kojima smo razgovarali, a koji su željeli ostati anonimni.

Učitaj još