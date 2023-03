Plenković o županu Dekaniću: Da ga netko štiti onda ne bi došlo do uhićenja

Premijer Andrej Plenković obratio se medijima nakon sjednice Vlade. Još jednom se osvrnuo na četvrti paket mjera koje je Vlada usvojila. "Vlada u kontinuitetu reagira na nacionalnoj, na europskoj razini, ovaj paket dolazi u značajnom tjednu jer očekujemo da Sabor donese četiri zakona, Zakon o trgovini, Zakon o zdravstvenoj reformi, Zakon o porezu na dodanu vrijednost i Zakon o doprinosima", kazao je. Cijena struje i plina za građane ostaje ista, za struju do kraja rujna, a za plin godinu dana, a što je najbitnije, potpora javnom i privatnom sektoru, dodao je premijer. Zahvalio je ministrima i socijalnim partnerima, kao i poduzetnicima vezano za dogovor oko paketa mjera. "Naša je zadaća da pomognemo svima, na svim akterima u ovakvim krizama je da se moraju ponašati odgovorno", kazao je.

Do kada mjere mogu trajati?

"Što se tiče HEP.-a, kroz podršku njima, održat ćemo ne samo HEP na nogama nego i ulagati. Hrvatska je danas gospodarski snažna. Kada smo prikazali onaj paket pokazali smo vam putanju kako smo išli, pomagat ćemo primjereno koliko treba, nećemo t moći beskonačno.

Novinare je zanimalo kako komentira uhićenje HDZ-ovog župana Damira Dekanića.

"Mi smo rekli da se sve treba rasvijetliti. Institucije rade bez pritiska Vlade i HDZ-a. Institucije imaju punu neovisnost, i rade svoj posao sukladno zakonu", kazao je. "Treba sve rasvijetliti, na tijelima je da se utvrdi o čemu se radi, a na njemu je da govori istinu", kazao je.

"Što se tiče insinuacija, to se dogodilo u razdoblju nakon nesreće. Tko bi to saznao u noći. Mislite li da smo imali male noćne razgovore", kazao je Plenković novinarima.

"Njemu se ovdje stavlja koruptivno kazneno djelo, da ga netko štiti onda ne bi došlo do ovoga jučer", kazao je. "Što se zataškalo ako je došlo do uhićenja?, pitao je Plenković novinare. "Dinamika djelovanja tijela nije na izvršnoj vlasti", dodao je.

Čuli smo jučer predsjednika županijske vlasti, jedino što sam ja čuo je ovo što je on govorio, kazao je Plenković na pitanje je li se čuo s Dekanićem. "Jedinu informaciju koju imam, to je ona koja je cijelo vrijeme u eteru", kazao je na ponovljeno pitanje novinara što mu je rekao.

Prijetnje ministrici Tramišak

"To ne provjeravam ja, ne provjeravam ja te prijetnje, odite na konferenciju USKOK-a, policije", kazao je premijer na pitanje novinara. "Mene je to jako zabrinulo. Bizarno je bilo jer sam ja to pročitao u dnevnim novinama", kazao je.

Odgovor Milanoviću

Podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović sastao se na Pantovčaku predsjedateljicom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović na Pantovčaku te se nakon toga osvrnuo i na uhićenje župana Vukovarsko–srijemske županije Damira Dekanića te istaknuo kako "to ide do vrha"."Da se župan u moje vrijeme ponapijao i da je to zataškavano godinu dana, da premijer s tim nema veze, pričaj to, brate, na nekom drugom molitvenom doručku", rekao je Milanović. Ponovio je da premijer Plenković krši Ustav jer ga ne traži da sudjeluje na njegovoj bar micvi nego da se sazove sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost.

"Tko djeluje protuustavno, Milanović djeluje godinama protuzakonito. Ponaša se na neprimjeren protuustavan način i nastavlja stalno rušiti Vladu, vrijeđajući članove Vlade. Politička poruka, nakon što gledamo to ponašanje, tako se nije ponašao tako niti jedan predsjednik. Bavi se onim što nije njegov posao. Nema nikakve potrebe da s njime vodimo ozbiljan politički dijalog. Tretman koji on od nas dobiva je reakcija na njegovo protuustavno i protuzakonito ponašanje", kazao je.

"Načinom kako se ponaša dobiva odgovor Vlade RH. On nama za naše djelovanje ne treba. Ustav nas obvezuje u normalnim okolnostima i normalnim ljudima. Politička poruka koju šaljemo da ovakvo ponašanje predsjednika ne dolazi u obzir", kazao je.

"Pa nije ovo nekakva psihoterapija, da jedan dan slušamo uvrede a drugi dođemo na sastanak", dodao je.

Što je protuustavno, pitali su novinari: "Zadaća predsjednika je brinuti o skladu institucija".

