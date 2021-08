Plenković o sezoni: Brojke će biti veće od očekivanih, to je važno za oporavak gospodarstva

Premijer Andrej Plenković nakon sastanka s predstavnicima turističkih djelatnika u Opatiji davao je izjave za medije.

- Mogu reći da smo s ovakvim dijalogom dobiti jednu realnu i uspješnu sliku turističke sezone. Kompanije su ostale, radnici su ostali, a mi imamo više turista dosada nego u cijeloj 2020. godini. Od prvoga siječnja do 31. srpnja imamo veće prihode fiskaliziranih računa nego u 2019. godini. Ove godine nećemo biti u istim brojkama noćenja i turista, ali mislimo da će brojke ove godine biti veći nego što se to očekivalo, to je izrazito važno za oporavak gospodarstva, kazao je Plenković na početku konferencije te se zahvalio svima koji su dali svoj doprinos.

- Stavit ćemo sve na stol na kraju sezone, mogu naslutiti da ćemo mi jako teško doći do 60 posto cijepljenih, ne znam gdje se određen dio ljudi koji nisu cijepljeni informira. Mi nismo otvarali pitanje troškova testova niti cjepiva, ali ćemo pratiti trendove u svijetu i donositi odluke koje će osigurati zdravstvenu zaštitu. Meni je drag svaki sugrađanin, i cijepljen i necijepljen i zato moram zaštiti sve, ovo je kolektivna utakmica, kazao je Plenković na konferenciji.

Govoreći o zahtjevu koji je stigao iz pravosudnih vlasti BiH da se procesuiraju svi zapovjednici koji su sudjelovali u akciji Bljesak, Plenković je kazao kako će oni biti zaštićeni.

- Nema nikakvih optužnica iz BiH, one ne postoje. Postoji zahtjev za pravnom pomoći koji je došao diplomatskim putem i mi smo tek jučer bili u mogućnosti vidjeti o čemu se tu radi. Još nije proučen, a kada ih analiziramo, poduzet ćemo korake. U četvrtak se nalazimo sa zapovjednicima kako bismo zatvorili ovo pitanje, kaže.

- Mi jako dobro znamo što su bili Bljesak i Oluja i što smo napravili za opstanak BiH. Nemojmo zaboraviti da je samo par tjedana nakon Srebrenice operacija hrvatske vojske omogućila ne samo da se oslobodi veliki dio okupiranih područja RH, nego da i dođe do spajanja s armijom BiH i da u Bihaću ne vidimo ponavljanje Srebrenice. Hrvatska je BiH pomogla u svakom pogledu zato ćemo razjasniti sve što se razjasniti treba. Što se tiče naših zapovjednika, oni se ne moraju brinuti te će oni biti zaštićeni, ali ćemo se voditi načelom vladavine prava, kazao je.

Načelnik Borova Zoran Bačanović objavio je fotografiju na kojoj piše 'Oluja - zločin koji još traje'. Kako kaže premijer, nije još vidio tu fotografiju.

- Nisam to vidio, ali je to neprihvatljivo i neprimjereno, kako je moguće da je on načelnik Općine u Republici Hrvatskoj. Moram vidjeti što ćemo još napraviti po tom pitanju, kazao je premijer.

Što se tiče održavanja Sinjske Alke pod epidemiološkim mjerama i negodovanjem novog gradonačelnika Mire Bulja, Plenković je nakratko kazao kako se nitko nije žalio prošle godine.

- Meni je u Sinju bilo lijepo. Prošle godine su bile puno strože mjere pa se nitko nije bunio, a Bulj se ubraja u demagoge i populiste da nam vode turističku sezonu. Građani vide tko vodi ozbiljnu politiku, a tko radi predstavu. Što je to točno bilo na Pelješkom mostu čije je slavlje trajalo svega 40-ak minuta, ovakvi razgovori mogu biti zabavni onima koji su za Bulja glasali, ali ne ostalima

Kako govori, u nedjelju će na blagdan Velike Gospe biti u Rijeci.

- Lani sam bio na Trsatu, tako ću i u nedjelju, tamo ima puno mjesta, kazao je.