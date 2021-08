VIDEO Plenković o zamolnici tužiteljstva BIH: Upoznati smo s time već neko vrijeme

Premijer Andrej Plenković stigao je u Sinj gdje će biti na 306. sinjskoj Alki. Uoči početka natjecanja komentirao je zamolnice tužiteljstva BIH, prema kojoj se od Hrvatske traži da preuzme procesuiranje 14 generala Hrvatske vojske, koje Sarajevo sumnjiči za navodno počinjenje ratnih zločina tijekom Bljeska

Na samom početku naveo je kako su već neko vrijeme upoznati s time.

- Procedura je takva da će Ministarstvo pravosuđa proučiti tu dokumentaciju i vidjeti postoje li sve pretpostavke ili kakve zapreke da to proslijedimo Državnom odvjetništvu. Zatim će Državno odvjetništvo to proučiti i na njima je da donose odluke. Ja ne mogu prejudicirati što će odlučiti, ali ono što može jest u konačnici odbaciti sve to i na taj način riješiti problem - kazao je Plenković, ustvrdivši kako će Hrvatska uvijek biti ponosna na operacije Bljesak i Oluju.

- Nije ovo prva situacija koju imamo, naš je stav ovdje jasan - dodao je.

Na pitanje ako su već znali za to, zašto generali nisu dobili upozorenje već su za njih saznali od predsjednika Milanovića na prijemu za vojne zapovjednike, Plenković je podsjetio kako to nisu optužnice već je riječ samo o zamolnici.