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DETALJI ZA BUDUĆI SPEKTAKL

U ovom hrvatskom gradu trljaju ruke. Iz prvog reda uskoro će gledati utrku formule 1?

storyeditor/2026-06-08/Formula_1_kod_Slunja_-_iz_elaborata.jpg
V.L.
Autor
Snježana Bičak
09.06.2026.
u 15:31

Kompleks, koji će biti izgrađen na lokaciji na području Grada Slunja, između naselja Veljun i Blagaj i u blizini rijeke Korane, zauzimat će površinu od oko 50 hektara

Ako se zadovolje svi uvjeti i dobiju potrebne dozvole, za godinu dana mogla bi početi gradnja staze na kojoj bi se mogle voziti i utrke formule 1 na međunarodnom autodromu Croatia Ring koji bi se gradio kod Slunja u Karlovačkoj županiji. Projekt koji je već neko vrijeme upisan u prostorne planove Karlovačke županije, ovih je dana postao aktualan jer je dobio pozitivno rješenje na elaborat zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša, što je otvorilo put za nastavak realizacije ovog strateškog projekta RH koji je najavljen i kao jedan od najvećih infrastrukturnih i turističkih projekata u Hrvatskoj.

Ključne riječi
staza formula Slunj

Komentara 8

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Avatar horuk
horuk
16:09 09.06.2026.

Bolje da se ne investira. Mi ne volimo da se investira kod nas jer to znači nešto novo. A mi ne volimo nešto novo. Bolje ništa i ruganje uspješnima kao Rimcu, nego da se investira.

ZA
zagabria3
15:57 09.06.2026.

Pa kud kod Slunja di nema ničega. Što nije negdje blizu gradu, nor Grobnik kraj Rijeke. Tko će putovati 400km na utrku

KD
Karl.Donitz
15:49 09.06.2026.

Nadam se da neće proći kao svemirska luka.

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