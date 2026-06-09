U ovom hrvatskom gradu trljaju ruke. Iz prvog reda uskoro će gledati utrku formule 1?

Ako se zadovolje svi uvjeti i dobiju potrebne dozvole, za godinu dana mogla bi početi gradnja staze na kojoj bi se mogle voziti i utrke formule 1 na međunarodnom autodromu Croatia Ring koji bi se gradio kod Slunja u Karlovačkoj županiji. Projekt koji je već neko vrijeme upisan u prostorne planove Karlovačke županije, ovih je dana postao aktualan jer je dobio pozitivno rješenje na elaborat zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša, što je otvorilo put za nastavak realizacije ovog strateškog projekta RH koji je najavljen i kao jedan od najvećih infrastrukturnih i turističkih projekata u Hrvatskoj.