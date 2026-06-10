Tomislav Sokol: Ići će se ka strožoj regulaciji za duhan i pušenje

Sustav europske preferencije u nabavi lijekova dat će prednost tvrtkama koje lijekove proizvode na tlu EU-a. To je velika promjena u pristupu, a slične odluke uvode se i u drugim strateškim područjima, kazao je Tomislav Sokol, član Odbora za javno zdravlje (SANT) u Europskom parlamentu, danas na 4. HealthComm Forumu. U okviru teme o najvećim europskim izazovima, Sokol je kazao i da EU uvodi multi-tendering, važan za generičku industriju, s ciljem diverzifikacije i osiguravanja više različitih izvora za nabavu lijekova.

-Cilj je da se ne ovisi o jednom dobavljaču, a to će biti obvezujuće - naglasio je. Nezarazne su bolesti jedan od glavnih zdravstvenih problema. EU je shvatila da je zdravstvo investicija, a ne trošak, pa je manji pritisak na smanjenje proračuna i veći naglasak na važnosti ulaganja u prevenciju.

- Duhan i pušenje jedan su od glavnih čimbenika rizika i očekujemo da će se tu ići prema strožoj regulaciji. Tu je i debljina, zbog čega se zalažemo za to da se na prednjoj strani pakiranja hrane stave jasne informacije za potrošače, kako bi znali što jedu i mogli donijeti bolje informiranu odluku - iznio je Sokol. Europski plan za borbu protiv raka cilja da svaka država članica ima barem jedan centar izvrsnosti u području borbe protiv raka. Zdravstvo je postalo jedan od prioriteta u europskom programu financiranja Horizon, a borba protiv raka jedna od prioritetnih misija, što znači da će se u to ulagati znatno više novca.

Dosadašnji proračun za zdravstvo iznosio je 4,5 milijarde eura, a ideja je da u budućnosti možda više neće postojati fiksni proračun, nego da Europska komisija prema vlastitoj diskreciji odlučuje o sredstvima. Tome se protivi Europski parlament, koji traži 10 milijardi eura namjenski izdvojenih za zdravstvo. Među prioritetnim odgovorima Europe na najveće zdravstvene izazove su i Strategija o zdravlju mozga i Strategija o rijetkim bolestima., budući da oko 40 milijuna ljudi u Europi ima neku od rijetkih bolesti.