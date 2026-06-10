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VRIJEDNOST GOTOVO 600 MILIJUNA EURA

Novi val ulaganja u državne trezorce: Više od 11 tisuća građana već upisalo ponudu

Zagreb: Država izdaje narodne trezorske zapise
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Mario Mrazović/Hina
10.06.2026.
u 14:44

"U prva dva dana 11.241 građanin je upisao ponudu za upis ove serije trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 592 milijuna eura. U tom broju reinvestirana je 9.191 ponuda u ukupnom iznosu 461 milijun eura", odgovorili su iz Ministarstva financija na upit Hine.

Od ponedjeljka je u tijeku novi krug upisa trezorskih zapisa, ciljanog nominalnog iznosa od 1,75 milijardi eura, a u prva dva dana više od 11 tisuća građana već je upisalo narodne "trezorce" u vrijednosti od gotovo 600 milijuna eura. "U prva dva dana 11.241 građanin je upisao ponudu za upis ove serije trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 592 milijuna eura. U tom broju reinvestirana je 9.191 ponuda u ukupnom iznosu 461 milijun eura", odgovorili su iz Ministarstva financija na upit Hine.

Građani ovaj put mogu ulagati u tromjesečne "trezorce", uz godišnji prinos od 2,6 posto, a upis je moguć u poslovnicama Fine, putem digitalne platforme e-riznica te aplikacije m-riznica. Pritom, 15. lipnja do 11 sati je krajnji rok za uplatu sredstava u prvom krugu, dok će se idući dan, 16. lipnja od 9 do 11 sati održati drugi krug upisa za institucionalne ulagatelje, a taj dan će biti objavljeni i konačni uvjeti izdanja.

Datum izdanja trezorskih zapisa je 18. lipnja, datum dospijeća 17. rujna 2026. godine, minimalni iznos upisa po ulagatelju je 1.000 eura, pri čemu se "trezorci" kupuju uz popust, pa je minimalni iznos ulaganja zapravo 993,56 eura. Tako, građani će po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu, s obzirom na prinos od 2,6 posto, moći zaraditi 6,44 eura.

Kako je spomenuto i u odgovoru Ministarstva financija, i kod ovog izdanja "trezoraca" postoji mogućnost reinvestiranja, za imatelje trezorskih zapisa kupljenih u ožujku ove godine, kojima je dospijeće 18. lipnja. Pritom, kao što je već ustaljena praksa, reinvestiranje je nužno odraditi za vrijeme trajanja upisa u prvom krugu, a ne čekati da im sredstva iz ranijeg izdanja sjednu na račun.

"Reinvestiranje raspoloživog iznosa provest će se automatizmom, odnosno bez potrebe provođenja platnih transakcija, ali je mogućnost reinvestiranja potrebno iskoristiti tijekom razdoblja upisa nove emisije, odnosno do 15. lipnja 2026. do 11 sati. To znači da građani koji žele ponovno uložiti novac u trezorske zapise isto ne čine čekajući isplatu na svoj transakcijski račun u banci te ponovnom uplatom jer će se odabirom opcije 'reinvestiranje' to obaviti automatski na dan 18. lipnja 2026.", navodi se na internetskoj stranici Ministarstva.

Pravo na upis "trezoraca" u prvom krugu imaju isključivo fizičke osobe, punoljetni hrvatski državljani u RH i izvan nje, te strani državljani, rezidenti u Hrvatskoj, pri čemu će, kao i ranije, jedan ulagatelj moći upisati samo jednu ponudu. U zadnje više od tri godine, ovo je 22. izdanje vrijednosnih papira države koje mogu kupiti građani, od toga 19. serija trezorskih zapisa.

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Ključne riječi
Fina trezori

Komentara 1

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mlijeko
14:51 10.06.2026.

Kamata od 2,6 na ovu inflaciju i političku situaciju u svijetu i kod nas je demotivirajuća.

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