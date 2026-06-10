Biciklist poginuo nakon sudara s automobilom na Murteru

U prometnoj nesreći u srijedu ujutro oko 8,50 sati na otoku Murteru smrtno je stadao biciklist, koji je natoč pruženoj medicinskoj pomoći preminuo u šibenskoj bolnici, izvijestila je šibenska policija. U sudaru su sudjelovali osobno automobil i biciklist na nerasvrstanoj cesti Betina-Murter, a na teren su odmah po dojavi upućene žurne službe. Zbog zadobivenih teških ozljeda, biciklist je prevezen u OB Šibenik gdje je unatoč pruženoj medicinskoj pomoći preminuo.

U tijeku je očevid prometne nesreće kojim rukovodi županijska državna odvjetnica. Zbog osiguranja mjesta događaja i provođenja očevida, promet je na tom dijelu ceste u potpunosti obustavljen.