Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREMINUO U BOLNICI

Biciklist poginuo nakon sudara s automobilom na Murteru

Ilustracija
Marijan Susenj
VL
Autor
Marko Podrug/ Hina
10.06.2026.
u 13:38

U tijeku je očevid prometne nesreće kojim rukovodi županijska državna odvjetnica. Zbog osiguranja mjesta događaja i provođenja očevida, promet je na tom dijelu ceste u potpunosti obustavljen.

U prometnoj nesreći u srijedu ujutro oko 8,50 sati na otoku Murteru smrtno je stadao biciklist, koji je natoč pruženoj medicinskoj pomoći preminuo u šibenskoj bolnici, izvijestila je šibenska policija. U sudaru su sudjelovali osobno automobil i biciklist na nerasvrstanoj cesti Betina-Murter, a na teren su odmah po dojavi upućene žurne službe. Zbog zadobivenih teških ozljeda, biciklist je prevezen u OB Šibenik gdje je unatoč pruženoj medicinskoj pomoći preminuo.

U tijeku je očevid prometne nesreće kojim rukovodi županijska državna odvjetnica. Zbog osiguranja mjesta događaja i provođenja očevida, promet je na tom dijelu ceste u potpunosti obustavljen.
Ključne riječi
biciklist prometna nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!