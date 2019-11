Plenković o ponudi sindikatima: 'To je najveće povećanje uopće'

Mislim da smo imali jako dobre razgovore i da je paket na stolu zaista cjelovit, dobro smišljen i konzistentan, komentirao je jutros premijer Andrej Plenković sinoćnji dogovor s čelnicima školskih sindikata koji su u štrajku već više od mjesec dana. Važno je, tvrdi, da to shvate svi učitelji, profesori, nastavnici i ostali u obrazovnom sustavu.

- Ponudu Vlade moramo gledati integralno, a sastoji se od ponude kroz temeljni kolektivni ugovor, dakle, povećanje osnovice 6,12 posto, plus odmah od 1. prosinca ove godine, s plaćom koja će biti isplaćena u siječnju 3 posto kroz posebni dodatak, čime će već u veljači svi učitelji i nastavnici imati pet posto veću plaću nego sada. Drugi val je 1. lipnja kada se kumulira dodatnih dva posto kroz Temeljni kolektivni ugovor, dizanje osnovice i još jedan posto kroz ova dodatak. Za plaću u srpnju, kada idu godišnji odmori, imaju veću plaću nego danas osam posto. Još dodatnih dva posto osnovice 1. listopada kroz Temeljni kolektivni ugovor, a to 10,40 posto u idućoj godini. Oni koji su danas imali plaću x, imat će x plus 10 posto iduće godine u ovo doba. To je najveće povećanje uopće, pritom ćemo ispraviti sve nepravde i nelogičnosti koje postoje u Uredbi o koeficijentima složenosti poslova, s ciljem da se to dogovori i usvoji odmah nakon idućih izbora i da time imamo jasno definiran i uređen sustav plaća u državnom i javnom sektoru. Osim toga, idemo i s povećanjem božićnica, regresa, dara za djecu i povećanje otpremnine. Kada kumuliramo ovih 10,40 u 2020. S do sada povećanom plaćom 11, 49 posto, to će biti povećanje plaće za učitelje i profesore 23,1 posto – pojasnio je premijer.

A što ako članovi sindikata ne pristanu na ovu ponudu, upitan je premijer.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Mislim da ovu ponudu treba sagledati realno, cjelovito, uz respekt sindikata i učitelja i razumjeti da je ovo u danim okvirima napravila Vlada koja se ne ponaša kao druge, koja ne zadužuje našu djecu i završit ćemo mandat onako kako smo krenuli, a to je da ćemo voditi računa o fiskalnoj konsolidaciji, što znači da ćemo trošiti onoliko koliko zarađujemo, smanjivati dug ranijih vlada i biti takvog kredibiliteta da nemamo prekomjernog proračunskog deficita, nema makroekonomski ravnoteža, ali zato ima investicijskog rejtinga i zdravog gospodarskog rasta. Na tim osnovama i država se može povoljnije zaduživati, refinancirajući skupe kredite i prijašnje obaveze s visokim kamatama i tako omogućiti gospodarstvu i našim građanima, a to znači i učiteljima i profesorima povoljniji financijski položaj – kazao je Plenković.

Nije direktno odgovorio na pitanje planiraju li braniti štrajk ako sindikati ne pristanu na ponudu.

- Smatram da smo nakon vrlo dobrog sastanka sa sindikalnim čelnicima postigli visoki stupanj međusobnog razumijevanja i kod svakog dogovora potrebno je da se pokuša pronaći kvalitetan kompromis. Ovo što smo jučer dogovorili u cjelini je jedan izrazito zdrav kompromis koji ide u prilog onih na koje se odnosi. Ministrica Divjak je sudjelovala u pripremama pregovara. Najvažnije da naši sindikati razumiju cjelinu ponude i što je vrlo važno da sadržaj bude ispred forme, što govorim u kontekstu kumulativnih 10,4 posto povećanja u odnosu na fiksaciju koeficijentima – zaključuje Plenković.

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović smatra da je Vlada ovom ponudom uklonila elemente za štrajk i da treba vratiti učenike u učionice. Što se tiče ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak koja nije bila pozvana na jučerašnje pregovore Aladrović je rekao da se ona "u ovom svemu možda nije snašla ili je možda na početku imala stavove koji odudaraju od politike Vlade".

- A što će se dalje događati, nije na meni da prosuđujem, ali je činjenica da smo se djelomično njenom zaslugom našli u ovoj situaciji – poručuje Aladrović.

VIDEO: Prosvjed učitelja