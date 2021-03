Plenković: Predsjednik može imati stav o bilo čemu, no Ustavni sud odlučuje je li nešto ustavno ili ne

Premijer Andrej Plenković u središnjici stranke nakon održane sjednice Predsjedništva komentirao je Milanovićev prijedlog o Zlati Đurđević za predsjednicu Vrhovnog suda.

Plenković je uvodno rekao o čemu se govorilo na sjednicama Predsjedništva te kazao:

“Rekao sam prije desetak dana da ne vidim ovo kao temu oko koje bi trebao postojati prijepor. Sustav koji smo usvojili nakon 2011. koji je propisao način biranja predsjednika Vrhovnog suda bolji je od onog koji je bio do tada. Riječ je o transparentnosti i o mogućnosti da više ljudi iskaže interes za sudjelovanje”, rekao je Plenković.

“Predsjednik može imati stav o bilo čemu. No onaj koji odlučuje o tome je li nešto ustavno ili ne to je Ustavni sud. Ne vidim razlog da se zakon ne poštuje. Očito idemo u nekakav polusukob jer on ovaj put nije iniciran niti ima potrebe da do njega dolazi, svi koji su željeli biti preporučeni od strane predsjednika mogli su predati kandidaturu pa i prof. Đurđević. Ne vidim zašto nije”, rekao je.

Istaknuo je kako ne vidi što je ovdje sporno.

“Poznajem je. Imam dojam da se popriličo ohrabrila da izjavi da će ići ovim putem”, rekao je Plenković o Zlati Đurđević i dodao kako su o predsjednikovu izboru doznali od člana parlamentarne većine i varaždinskog župana Radimira Čačića.

Premijer je upitan i za incident u Petrinji te je rekao da s gradonačelnikom Petrinje Darinkom Dumbovićem dobro surađuje.