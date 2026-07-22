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ZAOKRET U ODNOSIMA

Američki zrakoplov s humanitarnom pomoći sletio na Kubu: 'Pomoć stiže narodu, a ne režimu'

Cuba restores national power grid after blackout, operator UNE says
Foto: Norlys Perez/REUTERS
1/3
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
22.07.2026.
u 03:00
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State Department je priopćio u utorak da će pomoć, koja sadrži pakete hrane i higijenskih potrepština za oko 700 obitelji, dostaviti humanitarna organizacija Catholic Relief Services i da je uslijedila nakon ranije američke pomoći od devet milijuna dolara koju je raspodijelila Katolička crkva.

Sjedinjene Države poslale su u utorak zrakoplov s humanitarnom pomoći na Kubu, priopćio je State Department, što je prva pošiljka iz paketa pomoći od 100 milijuna dolara koja dolazi paralelno s američkim pritiskom na komunističku vladu tog otoka.

Državni tajnik Marco Rubio rekao je u svibnju da SAD nudi Kubi paket pomoći osmišljen kako bi pomogao kubanskom narodu, ali ne i njezinoj vladi, unatoč tome što je Washington blokirao većinu isporuka nafte karipskom otoku i uveo financijske sankcije.

Kubanski dužnosnici na početku su bili oprezni prema ponudi i odbili su američke pozive na političke reforme, okrivljujući Sjedinjene Države za nestanke struje i nestašice, ali čini se da su pristali prihvatiti pomoć nakon razgovora s dužnosnicima Trumpove administracije.

State Department je priopćio u utorak da će pomoć, koja sadrži pakete hrane i higijenskih potrepština za oko 700 obitelji, dostaviti humanitarna organizacija Catholic Relief Services i da je uslijedila nakon ranije američke pomoći od devet milijuna dolara koju je raspodijelila Katolička crkva.

"Nadovezujući se na uspjeh prethodnog programa, humanitarne potrepštine koje će izravno isporučiti predstavnici lokalnih župa na otoku osigurat će da ključna ‌američka pomoć svaki dan stigne do Kubanaca koma treba, bez ikakve prilike za diverziju ili krađu režima", priopćio je State Department.

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Ključne riječi
Sjedinjene Američke Države Kuba SAD

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