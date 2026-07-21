VIDEO Meteotsunami pogodio Hvar: More preplavilo rivu, naglo poraslo i na Korčuli

Snažno nevrijeme praćeno tučom jutros je zahvatilo dijelove Istre, pri čemu je najteže pogođeno područje Rovinja. Tuča veličine oraha oštetila je automobile i poljoprivredne površine, a u jednom rovinjskom kampu lakše su ozlijeđena dvojica turista. Vatrogasci su na području Rovinja intervenirali zbog granja koje je palo na prometnice, dok će najveću štetu vjerojatno pretrpjeti poljoprivrednici. Tuča je oštetila lubenice i vinograde, a puni razmjeri posljedica tek će se utvrđivati. Olujni sustav potom se premjestio prema unutrašnjosti Istre, uz mogućnost novih obilnih pljuskova, tuče i grmljavine. Slično nevrijeme zabilježeno je i na području Krka i Senja. Najviša, crvena razina upozorenja izdana je za splitsku regiju, gdje se očekuje snažno nevrijeme. Najkritičnije razdoblje očekuje se od 20 sati do ponoći, a nevrijeme bi moglo stići u nekoliko valova, piše HRT.

Na moru su mogući orkanski udari vjetra, lokalno i jači od 130 kilometara na sat, kao i nagle oscilacije razine mora koje bi mogle izazvati kratkotrajno plavljenje nižih dijelova obale. Za ostatak obale i kninsku regiju na snazi je narančasto upozorenje. Civilna zaštita pozvala je građane da prate službene prognoze, zaštite imovinu i izbjegavaju nepotrebno izlaganje nevremenu. Snažan olujni sustav tijekom poslijepodneva približio se srednjoj Dalmaciji. Obilna kiša i grmljavina zahvatile su ponajprije područje Visa, Hvara i Pelješca. Prema meteorološkim kartama, područje od Visa prema jugu Italije zahvatio je izražen superćelijski oblak koji se postupno pomiče prema istoku, piše Slobodna Dalmacija. U Starom Gradu na Hvaru ponovno je zabilježena pojava meteotsunamija. More se u nekoliko minuta podiglo za više od metar i pol te preplavilo rivu i šetnicu. Prema riječima svjedoka, na prometnici uz obalu u kratkom se vremenu nakupilo više od 30 centimetara mora, a velikom valu prethodilo je nekoliko manjih oscilacija morske razine, piše 24 sata. Slična pojava zabilježena je i na Korčuli, gdje je razina mora u svega nekoliko minuta naglo porasla do kuća u prvom redu uz obalu, a potom se brzo povukla, zbog čega su pojedini brodovi ostali gotovo na dnu.

Foto: DHMZ

Meteorolozi upozoravaju da bi lokalno mogla pasti ekstremna količina kiše. Padne li oko 150 milimetara oborine u samo jednom satu, to bi značilo približno 150 litara vode po četvornome metru, što bi moglo izazvati nagle bujične poplave. Takva količina vode u kratkom vremenu može preopteretiti kanalizaciju i sustave odvodnje, poplaviti podvožnjake, podrume i niže dijelove naselja te potpuno blokirati prometnice. Posebnu opasnost predstavljaju brzo rastući bujični tokovi koji mogu nositi vozila, granje, kamenje i druge predmete. Mogući su i prekidi u opskrbi električnom energijom i komunikacijama zbog poplavljenih trafostanica i oštećene infrastrukture. Građanima se savjetuje da se ne približavaju poplavljenim cestama i bujicama jer i relativno mala dubina brzo tekuće vode može srušiti čovjeka ili odnijeti automobil.