Kolarić napustio SDP, da bi mogao postati 'žetončić' priča se od kada je ostao bez mjesta ravnatelja Štampara

Branko Kolarić više nije član SDP-a što znači da je ta stranka ostala bez jednog saborskog zastupnika. Kako je sam Kolarić pojasnio u pismu vrhu stranke, njegova "voljena stranka krenula je nekim drugim putem", a on je ostao isti i "nastavio vjerovati da će stranka poduprijeti moj trud da ostvarim dobre zamisli".

Posljednjih godina unutar stranke, a posebno u zagrebačkoj organizaciji, svjedočimo procesima koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter SDP-a. Vjerovao sam da je potrebno tek pričekati neko vrijeme, pa da se vratimo na put dijaloga, uključenosti i uvažavanja. Toliko sam dugo pripadao našoj zajednici da sam odbijao pristati na to da se sam isključim čak i na očite znake da se to zapravo od mene očekuje. No, zaista više ne mogu biti dio nestajanja i erozije u kojoj se Stranka našla - objasnio je Kolarić.

Na reakciju iz prozvanog vrha stranke nije trebalo dugo čekati. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić jučer je Kolariću zaželio sreću i uspjeh u daljnjem životu, zatražio ga da bude politički korektan i da vrati saborski mandat stranci, a zatim ga i dodao kako nije iznenađen ovakvom odlukom budući da se o njoj u kuloarima priča već par mjeseci. Kao što se, nastavio je Đujić, priča i da će Kolarić biti nova Plenkovićeva ruka u vladajućoj većini s ciljem preslagivanja i izbacivanja DP-a iz Vlade. - Ono što zanima sve nas - a i građani bi to trebali znati - jest je li to točno: a to je pitanje na koje treba odgovoriti sam Branko Kolarić - napisao je Đujić i dodao kako će se vrlo brzo vidjeti motivi Kolarićevog napuštanja SDP-a.

Da Kolarić "koketira" s HDZ-om Večernji list objavio je početkom srpnja kada je temu preslagivanja ponovno "podgrijao" šef SDSS-a Milorad Pupovac "ponudivši se" de facto Plenkoviću na Večernji TV-u. Više izvora iz SDP-a, ali i iz vladajuće većine tada je za Večernji list potvrdilo kako Branko Kolarić ozbiljno razmišlja o napuštanju stranke, a neki da im je sam Kolarić to kao mogućnost već i najavio. Isti izvori zbog toga su tvrdili i kako ih ne bi nimalo iznenadilo da Kolarić kao nezavisni zastupnik postane još jedan od onih na koje bi premijer Plenković mogao računati pokaže li se za time potreba.

Da je Kolarić nezadovoljan u SDP-u nije tajna. Problemi su počeli ubrzo nakon što je 2025. godine kao tadašnji šef zagrebačkog SDP-a izabran za stranačkog kandidata za gradonačelnika Zagreba. Naime, nakon sklapanja saveza SDP-a i Možemo za lokalne izbore Kolarić se kandidature, logično, morao odreći jer je SDP podržao tada Tomislava Tomaševića. Kolarić je to i napravio, a nakon čega je krenula njegova marginalizacija u stranci. Nije stavljen niti na zajedničku listu SDP-a i Možemo za Zagrebačku skupštinu, a nije bio ni dio tima za pregovore sa Možemo u Zagrebu iako je u tom trenutku i dalje formalno vodio zagrebački SDP.

Nakon lokalnih izbora na kojima su SDP i Možemo pobijedili, a Tomašević dobio još jedan gradonačelnički mandat, vodstvo zagrebačkog SDP-a je raspušteno te je dobilo povjerenika Sađu Đujića koji je započeo potragu na novim predsjednikom. Početkom travnja ove godine organizacija je "odglumila" nove izbore obzirom da je Matej Mišić bio jedini kandidat za prvog čovjeka. No nije manjak demokracije jedino što je zasmetalo Kolariću.

Koji mjesec prije unutarstranačkih izbora ostao je i bez ravnateljskog mjesta u Zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i to i prije nego što mu je istekao mandat. Kolarić se na novi natječaj za ravnatelja opet bio javio međutim, članovi Upravnog vijeća nisu ga izabrali. Protiv Kolarića bili su navodno članovi imenovani od Možemo, SDP-ovi su ostali suzdržani, ali je zato Kolariću potpora stigla od HDZ-ovog Krunoslava Capaka. Prema pisanju Nacionala, Kolarić je zbog micanja s mjesta ravnatelja prije isteka mandata, a nakon što mu je onemogućen drugi mandat na toj poziciji iako je bio jedini kandidat pokrenuo i radni spor. U vrhu SDP-a sada poručuju i kako Kolarić nije dolazio u Sabor, iako je zastupnik, sve dok nije ostao bez mjesta ravnatelja u Štamparu.